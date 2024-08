Viven entre baches en la calle Producción, de la Infonavit 1; les prometieron pavimentar la calle y no ha sucedido

Por más de 20 años, habitantes de la colonia Infonavit 1 han solicitado que se lleve a cabo la pavimentación de la calle Producción, pero aseguran que tanto las autoridades municipales y estatales han hecho caso omiso a las peticiones.

Por esta razón, los habitantes se han organizado para volver a solicitar que se lleve a cabo la pavimentación y recordaron que en 2021, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se comprometió a llevar a cabo este proyecto.

“Ya ha de tener más de 15 años así de fea, porque se supone que han estado los representantes de la colonia arreglando la calle y hubo un alcalde que se dedicó a dar apoyos a la colonia Benito Juárez y cuando fuimos a solicitar que nos apoyara, porque no nos íbamos a dejar, dijo que de él corría que no se pavimentara la calle y supuestamente en la presidencia aparece que ya está pavimentada en tres ocasiones y eso fue lo que le había comentado al gobernador cuando vino en 2021 y el se comprometió en arreglarla y han pasado tres años y nada”, señaló María Dolores García.

Los habitantes de esta colonia, ubicada en la zona sur de la ciudad, manifestaron que esta solicitud se la habían hecho llegar al Gobernador del Estado, luego de que fuera a visitar la escuela cercana a la calle. En este mismo año, se encontraba como alcalde interino José Luis Montoya Vargas.

Algunos de los habitantes han recopilado información que pueda ayudar para que se pueda llevar a cabo la rehabilitación de este tramo de la calle Producción, la cual al pasar de las administraciones no les dan solución a sus problemas.

“De hecho se metieron varios escritos y en uno que en una solicitud que yo tengo anexamos fotografías y nada más nada y veíamos que solamente venían a tomar medidas y de ahí en más no se han parado y si no mal recuerdo, cuando terminaron de pavimentar la Comunicación Norte, dijeron que supuestamente seguía esta calle y fueron puras mentiras y los años pasan y no se ha hecho nada”, señaló Adalberto Gómez.

Ante la inconformidad que tienen algunos habitantes llegaron desde 1975, en donde a pesar de no contar con este beneficio, el cual poco a poco y con el paso de las administraciones la calle ha sido olvidada por las autoridades municipales.

“Yo llegué aquí desde 1975 y la calle estaba pareja, no había muchas viviendas en ese tiempo y con el paso del tiempo, la calle se ha ido deteriorando del empedrado y lamentablemente las autoridades no nos toman en cuenta, porque según esto ya aparece pavimentada la calle, pero nosotros que somos de aquí sabemos que no es así”, explicó la señora María Dolores García.

Actualmente, la parte que falta por pavimentar de la calle Producción se ve más afectada por las lluvias y el paso frecuente de camiones pesados, lo que ha ido deteriorando el empedrado.

“Ahorita con estas lluvias que tenemos se han ido generando más baches, si de por sí es irregular ahora con estos baches y el paso constante de camiones pesados, más se va deteriorando esta calle, cabe mencionar que es solamente un tramo el que se encuentra en este estado, porque por ambas entradas se encuentra pavimentadas”, concluyó Adalberto.