Visitan alumnos de centros de educación preescolar las bibliotecas

Jaral del Progreso, Gto.- Con la finalidad de conocer el reglamento y las funciones de los talleristas estudiantes de diferentes centros de educación preescolar visitaron las instalaciones de las bibliotecas José María Morelos y Pavón y la Carlos Rojas Yerena donde fueron guiados por Sonia Margarita Pinales Valdez.

La coordinadora de las bibliotecas comentó que es muy importante que los niños conozcan este tipo de lugares ya que les permite solicitar un libro para llevárselo a su casa, leer revistas, libros o enciclopedias en el interior del sitio o participar en los talleres que imparten de manera frecuente. Todo de manera gratuita para no afectar la economía de los padres de familia.

En el lugar estuvieron con los alumnos del jardín de niños María Montessori en compañía de sus maestras y de la directora Mercedes Rocío Paredes Mosqueda y la coordinadora de Bibliotecas Sonia Margarita Pinales Valdez y su equipo de trabajo los grupos fueron de primero “A " y 3° "B" conociendo la dinámica en su recorrido y requisitos para tramitar su credencial de préstamo de libros y finalmente relatando un cuento con un teatro guiñon y agradeciendo la confianza de maestras, papás y niños.

Les comentaron que en el reglamento de la biblioteca se encuentra el no maltratar los libros, no rayarlos, no dañar las mesas, no comer y no tirar basura en el sitio.

Valle de Santiago Competirán vallenses en torneo regional de ajedrez

Además en su recorrido cada una de las talleristas les mostró los libros que hay en la biblioteca donde pueden solicitar textos relacionados a historias para niños, literatura universal, historia, geografía, biología y una infinidad de temas.

Les comentaron que con una foto tamaño infantil, copia de su curp y de su acta de nacimiento y de la credencial de elector de sus papás, pueden solicitar su credencial de la biblioteca y poder solicitar los libros o cuentos que les gusta para llevárselos a su casa por determinado tiempo.

Finalmente, la coordinadora de las bibliotecas expresó que este tipo de actividades es muy importante para los niños ya que los maestros les inculcan la lectura, el aprendizaje, los motivan para adquirir nuevos conocimientos y además al participar en los talleres les gusta los trabajar en equipo, mejoran su comunicación con los talleristas y con sus compañeros de salón, entre otros beneficios.

De esta manera, en los próximos días invitarán a los directores , maestros y alumnos de diferentes centros de educación preescolar para que participen en sus programas que tendrán durante lo que resta del mes de marzo y en el abril fecha en la que tendrán diversas actividades durante todo el mes ya que el 23 se festejará el día internacional del libro.