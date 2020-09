Violencia rebasa a autoridades con masacres

IRAPUATO, GTO.- El crimen y la violencia rebasa a las autoridades, y prueba de ello son los hallazgos que están teniendo las familias de los desaparecidos y las masacres en los municipios, pues pareciera que sigue habiendo impunidad y sigue faltando la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Así lo dijo Enrique Díaz Díaz, obispo de la Diócesis de Irapuato, por la masacre en una taquería en Irapuato donde murieron cinco personas y otras más, en Jaral del Progreso donde asesinaron a 11 personas en un centro nocturno,

Señaló que que pareciera que el crimen ha rebasado a las autoridades por los hechos violentos que siguen ocurriendo; e incluso, las mismas autoridades siguen sin tener un trabajo coordinado para atender la inseguridad.

CUADRO....

El Obispo de Irapuato hizo un llamado a nos ser indiferentes ante los hechos violentos que están ocurriendo en el estado.

“A mi me da la impresión de que el crimen rebasara las posibilidades de las autoridades y que sigue faltando coordinación entre todos los órdenes, estatal, municipal y Federal, y que nos echamos la bolita unos a otros, sin olvidar la responsabilidad de cada uno de nosotros para construir esa paz”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Recomiendan a ciudadanos no caer en manos de extorsionadores

Policiaca Asesinan a 11 en centro nocturno de Jaral de Progreso

Aunado a los hallazgos de cuerpos en la presa y cerro del Conejo por parte de los los colectivos de las familias de los desaparecidos, el obispo de la Diócesis, mencionó que esto sólo reitera que las familias tenían razón de la poca seriedad en la búsqueda de sus familiares por parte de las autoridades.

“Son varias masacres y las fosas clandestinas, que desde hace mucho tiempo me reuní con los familiares de las personas desaparecidas y ellos mostraban su tristeza, indignación y preocupación al sentir que no les hacían caso; y el que haya fosas es un decir que sí tienen razón de que no se hace mucho y que los desaparecidos siguen sin ser buscados seriamente”.

Además, Enrique Díaz Díaz dijo que urge que haya paz no sólo en Guanajuato sino en el resto de los estados, y un ejemplo de ello, es también el reclamo de las personas en la ciudad de Morelia en Michoacán, por el asesinato de una joven; pero también porque los robos, secuestros y asaltos con armas de fuego siguen ocurriendo.

“Son situaciones de violencia que no sólo son en Guanajuato, sino en muchos lados (...) parecería que hay impunidad y que tenemos que estar más atentos y defender más nuestras situaciones y construir un mundo de paz con nuestra oración, pero también con nuestro compromiso personal”.

Por ese motivo, el obispo de Irapuato hizo un llamado a las personas a construir la paz y a no ser indiferente ante la violencia, pues señaló que ni las autoridades ni la sociedad deben quedarse de brazos cruzados ni ser apáticos ante el dolor de las personas.