Violencia no ha mermado a turismo en Guanajuato

Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo en Guanajuato, aseguró que la inseguridad que se ha registrado en los diversos municipios, no ha afectado el turismo y su percepción en la entidad.





Lo que si ha afectado al sector, ha sido la pandemia.





Luego de que autoridades del estado de Querétaro hayan recomendado no viajar a Guanajuato por la problemática de inseguridad y violencia, principalmente de homicidios que se han registrado en los últimos meses; el secretario de Turismo de Guanajuato señaló que esto no es exclusivo del territorio guanajuatense, ya que está presente en todo el país, por lo que no impide el turismo en la entidad.

“Sin duda alguna la inseguridad no es una cuestión exclusiva del estado de Guanajuato, esta en todo el país, y se está atendiendo a través de lo que la Secretaría de Seguridad Pública está realizando”.

Incluso, Juan José Álvarez Brunel aseguró que no se han registrado afectaciones en los turistas, ya que están al pendiente de los indicadores de las autoridades de seguridad, en tanto, mencionó, que lo que si ha afectado al sector, ha sido la pandemia, ya que han registrado ingresos menores al 50% en comparación a años pasados.





“Lo único que sé, es que en lo últimos 21 días estaban limitados a abrir las fronteras, no sé nada de afectaciones (...) ahí están los indicadores que la Secretaría de Seguridad Pública ha publicado, y que se está trabajando en ello, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha sido muy claro y tan es así que del presupuesto de 2021, lo más importante se irá a seguridad.

Además, el secretario de Turismo de Guanajuato comentó que continúan trabajando en la promoción turística alrededor de todo Guanajuato, donde entregan la Marca Turística a los municipios para que impulsen la atracción y, así, continuar con la reactivación económica en el sector.









“La gente no sólo ha vivido grandes historias en las ocasiones pasadas, sino que esta pidiendo que haya la posibilidad de venir a este estado, porque tienen muy buenos recuerdos, y por eso, nosotros lo seguimos impulsando”.