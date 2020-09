Violencia infantil en la cuarentena

Salamanca Gto.- Pese a que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado durante la epidemia sanitaria, los casos de denuncia por violencia infantil se han mantenido en un estándar desde que comenzó la pandemia.

El director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Rodrigo Escobar Rodríguez informó que mantiene en resguardo entre 20 y 26 niños; las denuncias más recurrentes que han sido atendidas son por violencia física, psicológica y omisión de cuidados, sin embargo el trabajo del Dif consiste en una vez que lleguen a la institución regresen con sus familias.

“Algunos niños los regresamos y otros se han tenido que retirar, pero ese número no se mueve sigue constante entre los 20 y 26 niños , las denuncias en general no se han notado tanto por que los niños no están yendo a la escuela “dijo .

Cuando los niños acuden a la escuela, se reciben mas denuncias de vulneración de derechos en general no solo por violencia, pues incluso si a un niño le violentan el derecho de no entrar a la escuela eso también se denuncia; razón por la cual el número de denuncias no se han incrementado durante estos meses.