Viola Insabi pacto federal

AGUASCALIENTES, Ags.- El convenio de adhesión de los estados de la República al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es ilegal y violenta de manera flagrante el Pacto Federal, al pretender retirar a los estados la facultad para prestar los servicios de salud a la población.

De Viva Voz...

“Ya hay preocupación de senadores de Morena, quienes votaron a favor de las modificaciones a la Ley de Salud y ahora están arrepentidos”.



Martha Márquez Alvarado | Senadora del PAN





Así lo manifestó la senadora por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, quien dijo que la propia Constitución General de la República mandata a los gobernadores a hacerse cargo de este delicado tema.





Guanajuato no se sumará al Insabi, pues no tiene claras las reglas de operación.





Por ello, adelantó que estados como Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo no se sumarán al esquema del Insabi, pues no quieren ceder las clínicas y hospitales a los que las han invertido varios millones de pesos durante años.

Explicó que en Guanajuato, el diputado Éctor Jiame Ramírez Barba ha impulado el tema para que el estado tampoco se sume al Insabi, pues el guanajuatense es uno de los mejores sistemas de salud en el país, además de que deshacerse de sus más de 600 clínicas, hospitales y unidades médicas podría traducirse también en despido de personal médico.

El Dato...

Guanajuato no se sumaría al Insabi junto con otros estados del país.

Martha Márquez Alvarado señaló que existe el riesgo de que los estados que no se sumen al Insabi puedan ser castigados con recursos, como ha sucedido en otras situaciones, pero el anuncio del presidente López Obrador de que no es obligatorio que se sumen los estados a este instituto abre posibilidades para que los estados no se deshagan de sus sistemas de salud.

“Sería muy cínico que se le retrasaran recursos a los estados, tienen ya una crisis en el sistema de salud y creo que más bien se tienen que poner las pilas.





Son más de 600 clínicas y unidades médicas las que tiene Guanajuato.





“Ya hay preocupación de senadores de Morena, quienes votaron a favor de las modificaciones a la Ley de Salud y ahora están arrepentidos, la situación en el país es grave y creo que en el gobierno federal no son tan insensibles, pero de hacerlo, lo denunciaremos de manera puntual”.