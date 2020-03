Vinculan a proceso a padre de “El Marro”

Celaya, Gto.- Rodolfo Juan “N”, padre de José Antonio “N” alias "El Marro", fue vinculado a proceso penal por el presunto delito de robo equiparado de un vehículo, por el cual fue detenido el 5 de marzo, al haber sido encontrado manejando un automóvil con reporte de robo.

El juez penal José de Jesús Delgado le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa mientras dura el proceso y se fijó un término de investigación de 2 meses.

Este delito tiene una penalidad de entre 3 y 10 años de prisión en caso de que fuera declarado culpable, según lo marca el Código Penal del Estado, señaló el juez.

“Queda precisado que se realizó una conducta establecida en el Código Penal porque Rodolfo Juan tenía bajo su posesión un vehículo de motor con las características referidas. Por lo tanto, se establece que Rodolfo Juan “N” es sujeto activo” del presunto delito de robo equiparado, declaró el juez.

Policiaca

En la audiencia pública realizada en los juzgados penales, en la que estuvo presente El Sol del Bajío, la cual duró 5 horas, se dio a conocer que el 5 de marzo por la tarde en esta ciudad de Celaya Rodolfo “N” iba conduciendo un vehículo Toyota Corolla 2017 por la calle Albino García y rebasó por la derecha a toda velocidad a una patrulla donde estaban dos agentes de investigación criminal, le hicieron la parada pero él no se detuvo, sino que dio vuelta por la calle Cuauhtémoc y finalmente lo detuvieron en la calle Manuel Doblado, donde se bajó del vehículo y corrió para tratar de huir pero lo detuvieron porque una de las agentes se dio cuenta que el coche tenía reporte de robo.

Las razones que esgrimió el juez José de Jesús Delgado para decretar la vinculación a proceso fue que al inculpado se le encontró en posesión de un vehículo con reporte de robo cuya denuncia se presentó el 20 de septiembre de 2019 y cuyo dueño es Félix “N”.

Y decretó prisión preventiva por las siguientes razones: Que cuando se bajó del coche que conducía, intentó huir. Que dio tres domicilios diferentes ante la autoridad: dos en San Miguel Octopan y otro en Juventino Rosas. “Y esto me lleva a establecer que no hay un arraigo”.

Que en su declaración ministerial dijo que era casado pero cuando la autoridad entrevistó a su concubina ella dijo que vivían en unión libre.





Local

Que dio dos nombres distintos. Al ser detenido dijo que se llamaba Juan Rodolfo a los agentes de investigación criminal, pero posteriormente dijo llamarse Rodolfo Juan.

"Lo que me lleva a declarar que no estaría garantizada su presencia en el proceso", concluyó el juez.

Aclaró que no se toma para estas decisiones en cuenta la existencia de una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada que mencionó el Ministerio Público que data de 2018 pues no le consta que el imputado esté siendo procesado por este presunto delito.





Que el dueño no era





Su abogado –quien pidió omitir su nombre- a lo largo de toda la audiencia desacreditó los alegatos y la investigación del Ministerio Público, incluso con adjetivos descalificativos.

“No tenemos una certeza mínima en esta carpeta de investigación”, dijo en un momento. “Esa investigación que llevó a cabo el Ministerio Público es una verdadera falacia”, agregó casi al final.

Inconforme con la prisión preventiva, el abogado del acusado afirmó: “No es un delito grave, no amerita prisión preventiva oficiosa, no estamos ante un delito de delincuencia (sic) organizada. Esta defensa considera que el Ministerio Público no ha justificado, con datos fidedignos, la medida cautelar”.

Centró su defensa en argumentar que Félix “N”, señalado por la Fiscalía como presunta víctima del robo del vehículo que se imputa a su cliente, no es el propietario del vehículo con el que fue detenido el 5 de marzo.

Para ello en la primera parte de la audiencia insistió en señalar que el propietario es Jesús Israel “N”, quién sufrió el robo de este vehículo con violencia el 20 de septiembre de 2019 a las 7:45 horas y lo denunció en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México.

Y posteriormente señaló que el propietario actual del automóvil en cuestión es Giovanni “N” y para eso señaló que existe una factura de GNP seguros endosada a esta persona, que lo acredita como propietario.

"Por lo tanto no le asiste el carácter de víctima a Félix", sostuvo en la audiencia pública.

También afirmó que su cliente no actuó con dolo al conducir el vehículo en el que fue detenido, pues ignoraba que fuera robado.

El abogado señaló que varios de los testimonios escritos de los testigos presentados por la Fiscalía eran ilegibles y no estaban firmados.





Supuesta amenaza telefónica





El Ministerio Público también mencionó que en la carpeta de investigación varios elementos de la fiscalía mencionaron que el día de la detención recibieron una amenaza telefónica por haber detenido al padre de “El Marro” advirtiéndoles que les harían daño.

Pero el abogado consideró que esto no ocurrió. Porque en la audiencia el agente del ministerio público señaló que sí se recibió esa llamada directamente en las oficinas de los agentes investigadores pues aunque existe un conmutador en el edificio, después de las 5 de la tarde todas las llamadas entran directamente a la agencia de guardia. E incluso hay dos testigos que mencionaron que hubo un caos ese día en el Palacio Judicial para tomar las medidas necesarias de protección.

Pero ayer el abogado defensor dijo que esto no pudo ser posible porque la llamada se recibió a las 4:56 de la tarde, es decir antes de que entrara la guardia. Y que las llamadas supuestamente las recibieron antes de que lo pusieran a disposición de la Fiscalía.