Vinculan a proceso a elemento de la Guardia Nacional por asesinato de Ángel Yael

El elemento de la Guardia Nacional que fue llevado a juicio por el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel fue vinculado a proceso, luego de que un juez encontró elementos por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

Nueve días después del asesinato de Ángel Yael, el juez que llevó el caso determinó que el elemento de la Guardia Nacional, el cual en un tiempo llegó a formar parte de la Secretaría de Marina y posteriormente fue asignado a la Guardia Nacional, habría sido quien realizó el disparo que puso en riesgo la vida de las otras tres personas que viajaban en la camioneta, entre ellas Alejandra Edith, quien aún permanece hospitalizada.

No hubo mayor cambio en los datos aportados en la audiencia de reanudación de formulación de imputación con la audiencia que se realizó el pasado domingo, pues las pruebas que analizó el juez fueron determinantes para señalar la probable participación del elemento de la Guardia Nacional en el asesinato de Ángel Yael.

El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había adelantado en su conferencia de prensa mañanera del pasado lunes, cuando dio a conocer cómo había ocurrido el hecho, de acuerdo con la información con la que contaba.

“Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, que no hay encubrimiento, no es como antes que se ocultaban las cosas y que se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios, entonces se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional”.

“Luego de que se lleva a cabo la investigación, el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido y la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos y que se lleve a cabo un trabajo a fondo”, dijo el presidente durante la conferencia de prensa mañanera.

