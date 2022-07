Villagrán, el municipio con más robo de vehículos

GUANAJUATO, Gto.- Villagrán es el municipio a donde están parando la mayoría de los vehículos robados en el estado, particularmente en la zona de Celaya y Salamanca.

Sophía Huett López, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dijo que Villagrán es un municipio “muy difícil” en materia de seguridad, pues hay poca colaboración de la autoridad local para frenar los delitos.





Habrá más presencia en Villagrán para disminuir delitos.





En entrevista concedida en Guanajuato capital durante la presentación del plan de seguridad de ese municipio, Sophía Huett señaló que han detectado que además desde este municipio también están saliendo varias de las extorsiones que son cometidas en Celaya.

“Villagrán es un municipio difícil, yo no tengo empacho en decirlo, porque hoy en ese municipio tenemos que es a donde están yendo a parar los vehículos que se están robando, algunos jóvenes que están cometiendo extorsiones en Celaya son provenientes de este municipio, de acuerdo con las detenciones.

“Villagrán está en los primeros lugares de robo de vehículos y no porque sean los vehículos de Villagrán, sino porque son vehículos que son robados en su territorio o recuperados ahí”, dijo la funcionaria estatal.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2022 el delito del robo de vehículos se ha concentrado en cuatro municipios, como son León, con 383 denuncias interpuestas por este delito; le sigue Celaya, con 216 denuncias; Irapuato con 131 denuncias; Salamanca, con 121 carpetas iniciadas por este delito, mientras que Villagrán tiene 96 carpetas de investigación, pero si se considera que es un municipio con alrededor de 65 mil habitantes, es entonces el municipio con más robos de vehículos por cada 100 mil habitantes.





Villagrán se ha convertido en un municipio complicado para la seguridad.





Sophía Huett explicó que la mayoría de los detenidos por cometer delitos del fuero común son jóvenes que han visto en la delincuencia la única forma de ganar dinero.

Comentó que Celaya ha sido el municipio más afectado en este tema, en el que se está trabajando, pero dejó en claro que en Villagrán es en donde están teniendo el problema con la delincuencia y la mira será enfocada hacia ese municipio, para seguir en el combate de raíz de la delincuencia que aún sigue operando en ese municipio, que incluso es de donde surgió el grupo delictivo denominado Santa Rosa de Lima.

“En el caso de extorsiones, particularmente en Celaya es un tema complicado, hoy lo que tenemos son dos afectaciones, una efectivamente el tema de delincuentes, que a falta de un pago por los grupos organizados están buscando obtener de la gente de bien ese recurso.

“Hoy tenemos, y perdonen que se los diga así, una delincuencia hasta vaquetona, holgazana que está buscando nada más a quién quitarle el dinero, porque pareciera ser que no han encontrado otra forma de vivir que si no es de los demás, no han entendido lo que los demás hemos comprendido en nuestra vida que hay que trabajar, son jóvenes con manitas, con cerebro, con todas sus capacidades, menos la de entender que tienen que trabajar”.

En ese sentido, Sophía Huett comentó que en Villagrán han seguido decomisando litros de hidrocarburo presuntamente robado y no es porque el huachicoleo haya regresado, sino porque los propios delincuentes se están aferrando a vivir de los ilícitos, con todo y lo que ello conlleva.









Por ello, dijo que Celaya ha sido afectada, lo mismo que Salamanca, pues ha sido complicado poder actuar en Villagrán, pues no ha habido la voluntad por parte de la autoridad municipal para atender los temas delincuenciales.

“Yo lo he dicho en varias ocasiones, si en algún municipio del estado de Guanajuato realmente se han metido con la gente es en Celaya, por la cercanía geográfica y en algún momento factores de poca efectividad de estos delitos”.