Vigilará fiscalización venta de alcohol en navidad y año nuevo

En las vísperas de los festejos de Navidad y Año Nuevo se dará una estricta vigilancia para evitar que se infrinjan los horarios de bares y cantinas y la venta de bebidas alcohólicas de forma clandestina, informó el director de Fiscalización y Control, José Agustín García Becerra.

Estimó que será hasta este fin de semana y principios de la próxima cuando los propietarios de negocios con venta de bebidas alcohólicas pidan ampliación de horarios.

“Hasta ahorita no he tenido solicitudes para ampliación de horario: las dos fechas mas fuertes que son el 24 y el 31 (de diciembre). Ahorita por la pandemia y por todas las cuestiones de salubridad los negocios no están tomando su horario completo.

Los que cierran a la una (de la madrugada) están cerrando a las 1diez de la noche. Todos están restringiéndose en el horario. No tengo todavía solicitudes de ampliación de horario, (es decir ) que vaya a hacer algún festejo navideño en algún restaurante o donde se vendan bebidas alcohólicas”, afirmó

Los que más solicitan estas ampliaciones son los propietarios de las vinaterías, donde se va a surtir la población consumidora para estos festejos decembrinos. Por lo general hacen el trámite una semana antes, que sería ya este fin de semana comercializar el 24 de este mes.

En relación a la comercialización clandestina de bebidas alcohólicas informó que este es un operativo que se mantiene durante los 365 días del año. Y consiste en vigilar que no se expendan bebidas alcohólicas sin las licencias correspondientes y en caso de encontrar una incidencia se procede a decomisarse el producto.





Dijo además, que durante la pandemia por Covid-19 se incrementó la venta de “micheladas” en domicilios particulares sin los permisos administrativos. En estos casos se procede a detectar estas irregularidades y a exhortar a la ciudadanía a que no incurra en estas faltas al reglamento.