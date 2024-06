Viene la hora de seguir cumpliendo a Salamanca: César Prieto

César Prieto Gallardo ha hecho historia, al convertirse en el primer presidente municipal de Salamanca en conseguir la reelección, tras haber triunfado en el proceso electoral del pasado dos de junio.

Con la entrega de la constancia de mayoría que lo acredita como ganador del proceso electoral, César Prieto se convirtió en el primer Presidente Municipal en lograr la elección consecutiva y se comprometió a consolidar la atracción de inversiones, atender la problemática de inseguridad y dar continuidad a la reconstrucción del tejido social.



César Prieto reconoció en entrevista la labor de la ciudadanía de Salamanca que salió el domingo dos de junio a votar por la preferencia de cada quien, en especial a quienes de nueva manera confiaron en el proyecto que representa para Salamanca para el próximo trienio.

"En esta ocasión me confiaron nuevamente en la propuesta que nosotros representamos, vamos a seguir trabajando de la mano (...) quien gobierne el estado de Guanajuato tendrá siempre mi mano franca, siempre vamos a colaborar para que a los guanajuatenses les vaya bien, porque yo lo que espero es que le vaya bien a nuestros gobernantes, a la gobernadora, a la nueva Presidenta de la República y que todos podamos trabajar, porque si no trabajamos unidos, no avanzaremos”

indicó.En este aspecto, dijo que en estos tres años de su gestión tuvo lacon experiencias positivas, proyectos que están por aterrizar para poderse llevar a cabo.

, añadió.Para ello, eldijo será fundamental el trabajar de manera coordinada con los demás representantes de los partidos políticos en el, para poder generar y aprobar proyectos y programas que contribuyan al bienestar de la población, al mismo tiempo que advirtió que no tolerará funcionarios que actúen de manera irresponsable.

importante que la ciudadanía conozca por qué votan a favor o por que votan en contra", concluyó.