[VIDEO] Todo listo para regreso a clases 30 de agosto

LEÓN, Gto; Con todos los protocolos de salud el próximo 30 de agosto cerca de un millón 693 mil alumnos de todos los niveles, poco más de 12 mil escuelas y arriba de 91 mil docentes regresarán a clases en el estado, con todos los protocolos necesarios para la prevención del Covid-19. El regreso presencial responsable es voluntario para los estudiantes, aunque para los maestros es obligatorio.

La Secretaría de Educación de Guanajuato no solicitará carta o documento de compromiso de asistencia voluntaria, aunque las actividades escolares presenciales estarán sujetas a las disposiciones en materia de salud, explicó Jorge Enrique Hernández Meza, Secretario de Educación.

Local Comienza vacunación para jóvenes de 18 a 29 años Se abrirán todas las escuelas excepto aquellas que no tengan condiciones de servicios e infraestructura hidrosanitaria establecidas en la Guía de Salud.

Los filtros serán al ingreso y a la salida de la escuela, habrá señalética para la sana distancia, filas organizadas, letreros en entradas y salidas, un esquema de horarios escalonados, espacios ventilados para personas que puedan presentar síntomas.

En el salón de clases se privilegiará la sana distancia, en un ambiente limpio, ordenado y ventilado, uso obligatorio de cubrebocas obligatorio, se organizará el aforo, se checará la distancia entre las mesas de los estudiantes, se vigilará que no exista el contacto físico entre compañeros.

Se deberá generar un ambiente de bienvenida rencuentro y bienestar socioemocional, y las jornadas para las clases se harán en horario regular.

Local Llama Obispo a maestros a atender a sus alumnos El supervisor escolar realizará el monitoreo de las instituciones, y la asistencia será escalonada, y debe considerarse como variable la cantidad misma de aforo.

La Secretaría de Educación ha declarado un regreso físico a las aulas, y ha determinado que la educación es una actividad esencial, hay voluntad de regreso de todas las entidades.