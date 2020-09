[VIDEO] Rinde Beatriz Hernández su Segundo Informe de Gobierno

Con un llamado solidario a trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y con la sociedad de este municipio la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz rindió su Segundo Informe de Gobierno resaltando los avances en materia de seguridad, salud e infraestructura.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Supera Guanajuato los 42 mil contagios de Covid-19

En su menaje político destacó que su gobierno ha enfrentado un guerra intestina. “Infinidad de veces se pusieron palos en la rueda para que la rueda no girara y se impidiera hacer realidad muchos proyectos en beneficio de la gente...La llegada de esta administración significa un cambio diametral de una política oscura y corrupta a una gestión limpia y solidaria y de cara a las personas”, resaltó la presidente municipal.

Con la asistencia del secretario de Salud Daniel Díaz Martínez en representación del Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo la alcaldesa resaltó además los logros en el programa alimentario Plan Juntos y alcances en materia de servicios e infraestructura a dos años de gobierno.

“Por primera vez gobierna Salamanca una mujer, comprometida con todos y cada uno de ustedes. Soy hija de una familia trabajadora, la mayor, he sido formada con amor y con rigor, mismos valores que he dado a mis hijos, por eso me identifico con las madres que se a cercan a mi para contarme la dura batalla que enfrentan con enorme valentía.





A ellas las hemos apoyado siempre y lo seguiremos haciendo hasta el límite de nuestras capacidades”, dijo Beatriz Hernández, quien rindió su informe acompañada de su esposo José Luis Cano Sainz.

Destacó que en estos casi dos años de administración municipal se ha ejercido un gobierno para todos, bajo un esfuerzo constante para “desterrar esa antigua forma egoísta y viciosa de manejar los asuntos públicos”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Rompe Guanajuato récord de policías asesinados

Hernández Cruz sostuvo que pese a las represalias y ataques a su ejercicio de gobierno, se ha enfocado en atender las necesidades reales de la ciudadanía que ha sido abandonada durante varias administraciones municipales “resintiendo el maltrato y la corrupción”.

“Tal vez no hayamos hecho lo necesario, pero les juro que hemos hecho todo lo posible y lo hicimos solos, soportando dentro del municipio un guerra política que, en infinidad de veces, puso palos en la rueda para que la rueda no girara y se impidiera hacer realidad muchos proyectos en beneficio de la gente”.

Señaló que ante el abandono de su gestión de gobierno se recurrió a solicitar el respaldo de la Federación, la cual respondió en tiempo y forma.

En un mensaje grabado en audio y video, proyectado durante el Segundo Informe, el gobernador Diego Sinhué señaló que el estado se suma a las necesidades de la administración municipal para avanzar juntos en los temas de la agenda, particularmente en el de la seguridad y salud.

En ese sentido la alcaldesa dijo “me refiero al mensaje reciente del señor gobernador ... acepto sus palabras desde mi corazón... le tomo la palabra y le extiendo nuevamente mi mano franca para que nos visite y juntos trabajemos por el bien de los salmantinos. Será de la mejor manera sin sesgos políticos para que sea por la paz, la salud, la seguridad y el progreso de todos.

Pidió al secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez hacerle llegar el mensaje al gobernador del estado para que “nos visite y hagamos una agenda juntos. Amplia, para atender el tema de inseguridad y la inversión en infraestructura que tanto hemos requerido, porque Salamanca también es Guanajuato.

Queremos agradecer el esfuerzo de todos por ser un municipio que cada día avanza para ser mejor y también para resultados y un trabajo bien hecho".

Acudieron también a esta rendición de cuentas, la representante del Congreso Local, María Magdalena Rosales Cruz; la jueza María del Rocío Gámez González en representación del Poder Judicial del estado, legisladores, lideres de partidos políticos, representantes de la Sedena, integrantes del Ayuntamiento, directores de la administración pública, lideres sociales y empresariales y de la sociedad civil.