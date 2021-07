[VIDEO] Llama infectólogo a acelerar vacunación contra coronavirus

La vacunación contra la Covid-19 debe descentralizarse y las dosis deben ser enviadas a las instituciones y a los estados que están avanzando más rápido en la aplicación de éstas, para con ello proteger a más personas durante la inminente tercera ola de contagios, pues en este periodo aún podrían morir alrededor de 60 mil más, particularmente aquellas que aún no han sido inmunizadas.

Así lo señaló Alejandro Macías Hernández, infectólogo quien en 2009 fuera el Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México, dijo que en la tercera ola de contagios de Covid-19 podrían infectarse alrededor de 36 millones de mexicanos, sobre todo aquellas personas que no se han vacunado y de esta cantidad podrían morir alrededor de 60 mil personas si no se protegen.

Alejandro Macías explicó que las personas que tienen un esquema completo de vacunación tienen una protección de hasta 70% de contraer la enfermedad o que ésta se manifieste con fuerza y además hay 95% de posibilidades de no morir si adquirieran la enfermedad.

No obstante, refirió que aunque la tercera ola no vendría con tanta fuerza como las dos anteriores, sí podría provocar problemas, como saturación de hospitales y la muertes de más personas.

Por ello expuso que debe existir “la urgencia por vacunar lo más rápido que podamos, que la vacunación no esté almacenada, que la vacunación alcance lo más rápidamente posible el hombro de la gente y si algunas instituciones, algunos estados no van lo suficientemente rápido, yo creo que hay que descentralizar la vacunación, es decir, mandar la vacunación a los estados, a las instituciones que vacunen más rápidamente, no tenemos por qué estar esperando a que todo mundo se empareje, yo creo que aquí nos falta descentralizar la vacunación.

“México puede tener resultados todavía mucho mejores si aceleramos la vacunación”, dijo el reconocido infectólogo a través de un video publicado en su cuenta de YouTube.

Alejandro Macías explicó que nadie estará exento de la Covid-19 y si no se contagian en esta tercera ola, podría ser en las siguientes etapas, cuando la enfermedad sea estacional, por lo que señaló que si el virus llega adquirirse, lo mejor es estar protegido.

“Hay que vacunarnos, porque quien no se vacune, tarde o temprano se va a infectar, si no en esta pandemia, en las etapas estacionales que van a venir, así nos tome cinco, diez, veinte años, porque ya sabemos que este virus es un blanco móvil que no va a perdonar a quien no se vacune y va a estar volviendo en oleadas cada vez más pequeñas y ojalá que esta oleada a la que estamos entrando sea la última para algunos países de América Latina, como México”.

El ex Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México dijo que si se lograr avanzar en la vacunación, se podrían ahorrar miles de muertes y un estimado es que pudiera haber sólo tres mil en la tercera ola, pero todo dependerá de cómo avance la vacunación en el país.