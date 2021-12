[VIDEO] La persona detrás de la voz: Mario Filio

El poder interpretar a más de cien personajes con una sola voz ha hecho que Mario Filio se convierta en uno de los actores de doblaje más reconocidos en México y países de habla hispana.

Mario Gómez Herrera, mayormente conocido como Mario Filio, es un reconocido actor, cantante, locutor y actor de doblaje mexicano, nacido el el 12 de marzo de 1966 en la ahora conocida como Ciudad de México, antes Distrito Federal.

A la edad de nueve años, a Mario le surge por primera vez la intriga por saber si los personajes que él veía en la televisión hablaban realmente en español. Fue entonces que su padre, Salvador Gómez Castellanos, conocido como “Tilín” o el “Fotógrafo de la voz” y que además se dedicó a la comedia, actuación y hasta imitación, le explicó que él le ponía su voz a varias de las caricaturas que veía de niño., comentó Mario.Luego de varios años, a la edad de 18 años, Mario, un poco más consiente del mundo que engloba a el doblaje para México, empezó a seguir los pasos de su hermano Gabriel, quien ya trabajaba en los estudios de doblaje que en ese momento tenía el país.

, recordó.Pese a que varios integrantes de su familia y a pertenecían a la industria del doblaje, las cosas para Mario no fueron tan fáciles, pues para poder obtener su primer estelar en una película, tuvieron que pasar muchos meses e incluso años.Actualmente, Mario se ha convertido en un actor de doblaje reconocido por ser la voz oficial de “Obi-Wan Kenobi”, desde Star Wars episodio II: El ataque de los clones; también es conocido por ser la voz del Rey Julien en Madagascar; Miss Piggy, en las películas de Los Muppets; Nico, en las películas de Rio; Jaimico, en la serie animada “Soy la Comadreja”; Nicholas "Lanky" Schmidt, en Monsters, Inc; Deadshot en el Universo de DC Films, entre muchos otros.

Actualmente es la voz oficial de Goofy, doblándolo a partir del El club de los villanos con Mickey y sus amigos, y Conejo del programa Winnie The Pooh.

El proceso creativo detrás de cada personaje

Para Mario, el proceso con el cual se crea un personaje desde cero al que dará vida con su voz, es todo un trayecto creativo en el que se basa de herramientas, historias, memorias, amigos, idiomas, países e incluso formas de hablar de algunas regiones de México.

“El actor mientras más herramientas tenga para crear, mejor, por ejemplo, si cantas, si tienes conocimientos de comedia, desarrollo de Stand Up, pues todas esas cosas te van a servir; a mi, el ser hijo de un imitador me sirvió para tener escucha y fijarme mucho”.

Cómo surge la voz de El Rey Julien

El Rey Julien, quien es uno de los personajes secundarios de la saga de películas de Madagascar, es uno de los personajes que a Mario Filio le ha costado doblar, pues para la creación de éste personaje tuvo que hacer valido todas las herramientas que tenia a su mano para que el personaje tuviera vida.

“Para Julien yo le puse el acento de una isla, que fue lo que me pidieron, y lo primero que me vino a la mente cuando me dijeron isla, pues se me ocurrió Cuba, también le metí un poco del acento de Puerto Rico y para que todo estuviera redondo le metí un acento Jarocho y así nació su voz”, dijo.

Tanto fue el impacto que tuvo Julien en Latinoamérica en la voz de Mario Filio que incluso influyo que el personaje obtuviera una serie animada, convirtiéndose en uno de los personajes secundarios que lograron dar ese salto para ser los principales.

Mario Filio sabe que el camino aún es largo en la industria, sin embargo, se encuentra feliz al saber que ha acompañado a generaciones enteras con su voz y que dejara una huella muy grande dentro del doblaje hispanohablante.