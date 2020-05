[VIDEO] Estudiantes de Guanajuato no volverán a clases presenciales el primer de junio

Guanajuato se suma a la lista de estados que no regresarán a clases presenciales el primero de junio.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación de Guanajuato, informó a través de un video que las clases para concluir el ciclo escolar 2019-2020 serán de manera virtual, pues no habrá regreso a las aulas el primero de junio, como se había dicho originalmente tras concluir el periodo de la Jornada Nacional de la Sana Distancia.





⬇️Da clic aquí⬇️

Local Inculca Guanajoven uso de plataformas digitales





“Con la pandemia del Covid-19 estamos viviendo momentos cruciales en los que no podemos bajar la guardia. Para nuestro gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la salud de todos ustedes es lo más importante y él me ha instruido para que les comunique la decisión de concluir el presente ciclo escolar con clases a distancia, por lo que no habrá regreso a clases”, dijo Yoloxóchilt Bustamante, quien incluso había confirmado esta situación a maestros del estado con quienes tuvo una videoconferencia para darles a conocer esta situación.

Además, dijo que el regreso a las aulas se dará dos semanas antes de la fecha que la Secretaría de Educación Pública indique como inicio del ciclo escolar 2020-2021, para preparar todo lo necesario para ese regreso.

El anuncio que hizo Yoloxóchitl Bustamante Díez vino a confirmar lo dicho por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien mencionó que todos los estados que comprenden la Alianza Bajío Centro Occidente habían acordado no regresar a clases presenciales el próximo primero de junio, para con ello disminuir la movilidad hasta en un 36% en la región, con lo cual se lograría que se pudiera regresar a actividades esenciales, como la industria automotriz.

Incluso, el miércoles Querétaro anunció que no habría regreso a clases presenciales a ese estado y ahora, por lo dicho por la Secretaria de Educación estatal, Guanajuato se suma también a esta propuesta, para que no haya movilidad en las calles y con ello se pueda retomar la actividad económica.

En Guanajuato estudian un millón 606 mil 717 alumnos, de los cuales un millón 285 mil 490 están cursando educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, mientras que de nivel medio superior hay 270 mil 189 alumnos.









Además, hay 12 mil 500 planteles y 72 mil 724 docentes, los cuales se tendrán que ajustar para hacer el cierre del actual ciclo escolar, donde se contempla hacer un examen final presencial.









La Secretaria de Educación de Guanajuato invitó a los estudiantes a aprovechar este tiempo al máximo, estudiar y sacar adelante este ciclo escolar, además de aprovechar este tiempo para encontrarse como familia.

Además, a las madres y padres de familia solicitó su apoyo para continuar con el acompañamiento en las clases a distancia, al tiempo que reconoció el compromiso de las maestras y maestros por mantenerse cerca de sus alumnos, a través de las diferentes estrategias, plataformas y dispositivos electrónicos.