[Video] Cumple colectivo un año de búsqueda de personas

Más de 50 familias que integran el Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, desfilaron de manera pacífica desde el estadio Sección 24 hasta el Jardín Principal para exigir justicia por sus desaparecidos, marcha que culminó con la celebración de una misa en el templo del Señor del Hospital.

Con consignas como “No más Desaparecidos en Guanajuato”, “Queremos Justicia” y “Queremos encontrarlos”, pero sobre todo con la esperanza de algún día volver a ver a sus familiares, fue la manera en la que el Colectivos de Salamanca celebró su primer aniversario.

Local Piden colectivos crear plan integral de búsqueda con estados vecinos

La representante del movimiento, Alma Lilia Rodríguez, dijo que el objetivo de esta marcha fue por el primer año del colectivo, donde a lo largo de 12 meses se han obtenido resultados en la búsqueda de personas desaparecidas, algunas con vida y otras sin vida, además de hacer un llamado a las autoridades estatales y municipales para exigir justicia y que se agilicen los procesos de búsqueda de personas.

Además dio a conocer que están preparadas para continuar con las búsquedas en campo en Salamanca, pues tienen identificados algunos puntos en las orillas del municipio, asimismo dijo que están a espera de reunirse con el presidente municipal, César Prieto Gallardo, para que conozca el trabajo del colectivo y a las familias que lo integran.

“Este primer año como colectivo, para nosotros representa un avance en la identificación de personas desaparecidas y que podamos caminar con las fotos de ellos también lo es (…), nosotros no le hicimos nada a la a la sociedad, no sabemos qué pasó ni qué hicieron nuestros familiares, pero en este momento ya no nos interesa, lo único que queremos es encontrarlos y traerlos de regreso a casa, aunque sea para despedirnos de ellos y llevarlos a un lugar digno donde podamos rezarles”, explicó.

Actualmente el colectivo cuenta con un total de 60 familias, tanto de la cabecera municipal como de comunidades como Valtierrilla, Cerro Gordo y municipios como Cortázar, Valle de Santiago y Jaral del Progreso.