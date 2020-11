[VIDEO] COEPES lanza campaña de sensibilización contra Covid-19

Luis Felipe Guerrero AgripinoEl Rector General de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino , en su calidad de presidente de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Guanajuato (COEPES), emitió un mensaje en su plataforma oficial para presentar la campaña de sensibilización para la prevención de contagios por Covid-19.

En un video difundido participan también el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, la Secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante Díaz, y el Investigador de la UG, Alejandro Macías Salazar para conminar a la población a que respeten los protocolos sanitarios y así reducir los contagios en la entidad.

En su intervención, Guerrero Agripino apuntó que la COEPES está conformada por más de 50 universidades e instituciones de educación superior, y se encuentra representado el nivel medio superior, el sector empresarial, social y el gobierno.

“Nos preocupa y nos ocupa la situación de la pandemia, tomemos conciencia, esto no se va a solucionar si nos atenemos únicamente a la llegada de la vacuna; tampoco esperamos solamente las acciones del gobierno y tampoco generando expectativas falaces y egoítas, porque a mí no me ha pasado, espero que no me pase y si me pasa que sea leve” , externó.

Finalmente, el Presidente de la COEPES manifestó que, si se atienden los protocolos sanitarios, “podremos recuperarnos y avanzar en el ámbito económico, educativo y en todos los ámbitos de nuestra vida, pero si no lo hacemos, seguirá lo mismo, intentos fallidos y retrocesos con peores consecuencias”.

A su vez, el Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez al dirigirse a los jóvenes guanajuatenses les pidió trabajar juntos para salir adelante, “no hagan fiestas, no hagan reuniones, no es el momento, es el momento de sumar esfuerzos, de ser solidarios, responsables para salir adelante”.

Luis Felipe Guerrero Agripino | Rector General de la Universidad de Guanajuato

Por su parte, la Secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díaz coincidió en que solamente unidos como sociedad, se podrá combatir la crisis sanitaria, “a estas fechas todavía no podemos vislumbrar completamente el impacto total de esta pandemia en la sociedad. Todas y todos tenemos un gran compromiso con Guanajuato”.

Para terminar, el investigador de la UG, Alejandro Macías Salazar dijo en el video que tiene una duración de 15 minutos, que la pandemia no se ha resuelto, “todavía nos faltan varios meses y tenemos que mantener las precauciones”.