[VIDEO] Cae presunto asesino de la candidata

YURIRIA, Gto.- No pudo esconderse más. Uno de los presuntos asesinos de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, fue detenido en el municipio de Yuriria, en donde elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano montaron un operativo táctico que permitió su captura sin necesidad de realizar un solo disparo.

“Algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos y hasta han perdido la vida, mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos”.

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México.





Fernando N., así fue identificado el detenido y señalado como uno de los presuntos partícipes en el asesinato de Alma Rosa Barragán Santiago, quien fue atacada a balazos durante un mitin que encabezaba en la colonia La Manguita; en un video que fue dado a conocer por los propios hijos de la candidata se muestra que a los pocos minutos de haber iniciado su mitin, hombres armados se le acercaron y dispararon; los familiares indicaron que los maleantes no sabían siquiera quién era la candidata, pues tuvieron que esperar hasta que hablara para atacarla.





De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, Fernando N. fue detenido en una operación táctica encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizaron un operativo en la ciudad de Yuriria, en donde ubicaron un inmueble que presuntamente era usado como casa de seguridad por parte de un grupo criminal.

Y es que, además de realizar la detención de Fernando N., también fueron aseguradas armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica, así como varias dosis de marihuana.





“Los actos de investigación realizados coadyuvaron al esclarecimiento del delito y permitieron obtener elementos de prueba dentro de las líneas de investigación de los Agentes del Ministerio Público y Agentes de Investigación Criminal, dotándoles de medios probatorios para la imputación del delito correspondiente”, indica el comunicado enviado por la Fiscalía General del Estado para dar a conocer la detención.

La casa en donde fue detenido Fernando N. era usada por un grupo delictivo que opera en la zona sur del estado.

El detenido quedó a disposición de un juez y un agente del Ministerio Público y se solicitará que se lleve a cabo la audiencia correspondiente, para en ésta formularle imputación por el delito de homicidio calificado y sea sujeto a un proceso penal.

“La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación, para lograr la identidad de los demás participantes en el hecho delictivo para llevarlos ante un Juez de Control”, informó la Fiscalía General del Estado.





Difunden video de ataque



La noche del lunes salieron a la luz los primeros videos del ataque en contra de Alma Rosa Santiago, en los que se ve a la candidata estar pronunciando un discurso y luego ser atacada a balazos.

El mitin en donde fue atacada Alma Rosa Barragán duró apenas un minuto con 17 segundos y después fue atacada a balazos para posteriormente perder la vida en la zona del hecho.





Hasta el momento no se ha abundado más por parte de autoridades estatales o federales sobre la detención de los asesinos de la candidata de Movimiento Ciudadano. / Fotos: Cortesía





De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores se mezclaron entre los simpatizantes que acudieron al mitin y en el momento en que Alma Rosa Barragán comenzó a hablar es cuando fue asesinada a tiros.





No habrá impunidad: AMLO





Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón.

Durante su conferencia mañanera del martes, Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención de uno de los agresores de Alma Rosa Barragán Santiago y dijo que todo aquel que cometa un delito, será detenido.

Armas largas, cortas y droga fueron asegurados durante la detención del presunto asesino de la candidata Alma Rosa Barragán.

“Ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos y hasta han perdido la vida, mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables.

“(...) Lo digo no para sólo informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos; el que comete un delito es castigado”, señaló y adelantó que será durante la conferencia mañanera del miércoles en donde informarán cómo culminó el tema de candidatas y candidatos agredidos durante el proceso electoral.





Van siete ataques contra candidatos en Guanajuato



De acuerdo con el registro de agresiones en contra de candidatas y candidatos guanajuatenses realizado por Organización Editorial Mexicana, de enero a mayo han sido atacados siete aspirantes a un cargo de elección, de los cuales tres han perdido la vida.

El primer asesinato ocurrió el 12 de enero de este año, cuando fue atacado el candidato del PAN a la presidencia municipal de Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta Cano; el segundo asesinato lo sufrió Alejandro Galicia Juárez, candidato del PRD a la regiduría de Apaseo el Grande, ocurrido el 29 de marzo, en tanto que el 25 de mayo fue asesinada Alma Rosa Barragán Santiago, quien era candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón.



En Moroleón también fue atacado a balazos el candidato de la alianza PRI-PRD, Juan Guzmán Ramírez, cuando viajaba en su camioneta y tanto él como su chofer resultaron lesionados.

Los otros ataques en contra de candidatos son el que recibió José Julio González Landeros, candidato independiente a la alcaldía de Dolores Hidalgo, a quien le lanzaron bombas molotov a su casa el pasado 25 de marzo; Saraí Figueroa Ramírez, candidata del Partido Verde a la diputación local por el Distrito XXII, quien fue atacada cuando terminaba un mitin en la comunidad de Tócuaro, en Acámbaro el 17 de mayo, así como la agresión en contra de Yazmín Vázquez, candidata a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo por Redes Sociales Progresistas, a quien le vandalizaron su vehículo y le dejaron una nota amenazante.

