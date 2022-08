Comerciantes establecidos al interior y periferia del Tomasa Esteves, así como visitantes en general, argumentaron que las labores de limpieza son insuficientes ante la falta de cultura de parte de los usuarios, e inclusive de comerciantes que tiran su basura en las calles o la dejan en vialidades aledañas como en el camellón de la Avenida del Trabajo.

Las principales zonas afectadas son zonas comerciales.

Esta situación, además de dar mal aspecto, representa focos rojos en zonas donde se comercializan alimentos. “En el mercado hay un descontrol en cuanto a la recolección de la basura, hay montones tirados a media calle, cuando se termina la jornada salen personas del interior del mercado con bolsas de basura y la dejan en la vía pública, hay tres o cuatro carritos para recogerla pero no son suficientes”, afirmó Fermín Rangel.

Ante esta situación, comerciantes de alimentos establecidos en la periferia de la central de abasto solicitan la intervención del municipio para que exista mayor vigilancia sobre la recolección de los residuos, debido a que los montones de desechos se acumulan en las calles despiden malos olores.

Vialidades aledañas al mercado se han convertido en tiraderos clandestinos.

“En todo alrededor no hay personas que se encarguen de barrer, nosotros hemos preguntado a la poca gente que vemos por ahí barriendo y nos dicen que han corrido a mucha gente, pero en realidad desconocemos que esté pasando, lo que pedimos es que atiendan esta problemática”, solicitó Brenda Duarte.

Al respecto, comerciantes y clientes de la central de abasto concordaron que la principal problemática es la falta de cultura que existe tanto en los mismos comerciantes, como de personas que tiran basura en las calles, lo que nulifica los esfuerzos del personal encargado de Limpia en la zona.

“La gente no entiende que no tiren basura, piensa que una bolsa o un envase no es mucho, pero mucha gente piensa así, sino no habría tanta basura tirada en los alrededores, como también es responsabilidad de los comerciantes que dejan sus montones o bolsas de basura en la calle, esperando a que la recojan en lugar de llevársela o depositarla en el camión que está asignado al mercado, si no hay cultura no hay avance, así de fácil, así pongan más gente a barrer o recoger basura en las calles, la responsabilidad es de uno como ciudadano”, aseguró Martín Conejo, automovilista.