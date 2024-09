Verifican cumplimiento de rutas de camión de la basura con GPS con Salamanca

Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos Municipales, informó que se instaló equipo de rastreo en las 30 unidades de recolección de basura para supervisar que se cumplan con las rutas establecidas en las más de 150 comunidades y 220 colonias del municipio de Salamanca. Esta estrategia se efectuó ante las constantes quejas de la ciudadanía por el incumplimiento de recolección de basura, que, de acuerdo al funcionario, hace tres meses el número de quejas ascendía a casi 50 diarias, mientras que actualmente se ha reducido a tan solo cinco quejas al día.

“Nosotros hacemos una medición diaria de cuántas llamadas recibimos por el tema de la recolección de basura, porque lo que no se mide no sirve. Desde hace tres meses, hemos tenido un porcentaje de hasta cinco quejas diarias, lo que significa que se ha generado un avance significativo. Aunque no podemos abatir el problema de un día para otro, podemos hablar de una disminución considerable”, añadió.

Explicó que el uso de GPS en las 30 unidades recolectoras ha sido clave para mejorar el servicio, ya que permite verificar en tiempo real las rutas de los camiones y confirmar si han pasado por las zonas programadas.

“Con los GPS podemos monitorear nuestros equipos y saber específicamente en dónde están y si cumplieron o no con la ruta correspondiente. Cuando nos hablan de que no pasó el carro de la basura, les informamos a qué horas pasó, porque en muchas ocasiones la población saca su basura cuando la unidad ya ha cumplido con su ruta. Si la unidad está cercana a la zona, se le pide al operador que regrese, aunque no sea su total responsabilidad y por eso, se pide a la ciudadanía un poquito más de empatía”, finalizó.

El funcionario también mencionó que, además de las quejas relacionadas con la recolección de basura, suelen recibir reportes sobre residuos sólidos, los cuales son programados con tiempo para que el área de Gestión de Residuos pase a recogerlos.