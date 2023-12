Ventas han descendido hasta un 70% a comerciantes de Héroes de Cananea

Al borde de la quiebra han quedado algunos comerciantes de la calle Héroes de Cananea, tras las primeras dos semanas en que se desarrollan las obras de construcción del paso superior vehicular sobre las vías del tren, por lo que en busca de apoyos acudieron a la presidencia municipal para tener un acercamiento con el alcalde César Prieto Gallardo.





Algunos han representado pérdidas de hasta un 70%.





“Hemos tenido una afectación al 100% hemos quebrado y no tenemos cómo salir de esta situación, las autoridades competentes no se han acercado a nosotros para darnos apoyos o decir qué pasará con nosotros, estamos desesperados y le pedimos al alcalde a que se acerque a nosotros para que vea la situación que vivimos día con día; tenemos que pagar servicios y rentas, nuestros productos se echaron a perder vivimos una situación lamentable”, señaló Julio César Yáñez Gallardo, comerciante.

Para ellos, esta es su única fuente de empleo, quienes desde el 15 de noviembre han presentado estos problemas. En donde el alcalde César Prieto Gallardo había comentado que estas obras iban a presentar afectaciones en la zona y a los comerciantes en donde el alcalde había externado que “esto es para el progreso de la ciudad y vamos a ver cómo los apoyamos y ver cómo podemos dar esos apoyos”.





No han tenido acercamiento por parte de las autoridades municipales.





“Yo me he enterado por diversos medios que la obra va bien pero hacia mí, no he tenido acercamiento por parte de las autoridades, los gastos siguen corriendo, mi negocio es de venta de alimentos y los gastos siguen corriendo, estamos quebrados; esto era nuestra fuente de empleo familiar. nunca tuvieron acercamiento para alertarnos que no hiciéramos más compras de insumos y las personas que trabajan aquí nos han dicho de esto; nuestras ventas han disminuido hasta en un 70%”, comentó el comerciante.

Las obras se iniciaron formalmente el día 15 de noviembre del presente año, en donde el sector comercial de esta área se vieron afectados una semana después del inicio de las obras. Hasta la fecha no se ha presentado alguna respuesta por parte de las autoridades municipales.

“Tenemos la esperanza de no hacer caer nuestro negocio y de seguir porque tenemos la necesidad de hacer nuestros pagos, de comer y yo desde el 25 ya no abrí por que por medio de la constructora me recomendaron esto porque estarían haciendo las zapatas alrededor de mi negocio; yo traté de comunicarme con él y dice que están viendo la manera de sacar recurso para poder apoyarnos pero no vemos cuando se pueda tener una respuesta inmediata por parte de las autoridades”, finalizó.





Presentaron un escrito al alcalde César Prieto Gallardo.