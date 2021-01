Venta de piñatas no fue buena

Durante el 2020 la venta de piñatas disminuyó hasta un 50%, debido a la cancelación de eventos como fiestas infantiles y la suspensión de eventos religiosos como posadas en las cuales se recurría a realizar esta inversión.

Aunque la venta de estos accesorios se genera durante todo el año, los comerciantes y artesanos que se dedican especialmente a la comercialización de este producto, señalaron que diciembre es el más rentable para ellos debido a la algarabía de la temporada, sin embargo la emergencia sanitaria tuvo una gran influencia para que sus ventas no se generan de la misma manera que en otras ocasiones.

Ante la situación epidemiológica, Álvaro Hernández, vendedor independiente de este producto, señaló que tuvo que reducir el pedido de piñatas para el 2020 hasta un 50%, ya que el panorama no era el más favorable.

“Las posadas que se realizaban en algunas zonas y en escuelas era donde mejor nos iba, el resto salía de los fiestas infantiles que se realizaban durante el año (…) antes traía 200 piñatas para vender ahora solo fue la mitad, para que el producto no se me quedará y para este fin de año sólo logré acomodar alrededor de dos o cuatro piñatas en todo el día”, explicó.

Por su parte Margarita, quien es artesana, indicó que derivado de la pandemia solamente decidió realizar pocas piñatas aun con el temor de que el producto no se vendiera, “hice pocas piñatas tenía miedo de que no se vendieran y luego para elaborarlas invierto entre 40 a 50 pesos, cuando supe que los eventos se suspendían y las escuelas permanecerían cerradas, preferí no arriesgarme”.