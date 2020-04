Venta de dulce tradicional a la baja

JARAL DEL PROGRESO, GTO. (OEM INFORMEX).- Locatarios de dulce de guayaba, comenzaron a sentir la cuarentena, en el municipio aun no se ha dado el llamado de que comercios cierren solo que se tengan las precauciones necesarias de higiene, esto gracias a que hasta el día de hoy no hay contagios por el COVID-19.

Sin embargo, los comercios que se dedican a la venta del tradicional dulce de guayaba, han visto que sus ventas han bajado pues la gente prefiere comprar productos necesarios que gastar en este dulce.

“Desde que se inicio esta cuarentena hemos notado que la gente ya casi no viene a comprar dulce, pues nuestras ventas están bajando hasta un 50%, y cómo va la situación no sabemos cuánto nos llegue afectar” comento Alejandro Pérez encargada de tienda.

La producción de este dulce se dejo de hacer como antes, pues lo productores temen que se les comience a echar a perder, pues son productos cien por ciento naturales por o que sus cuidados son mayores, “Estamos preocupados, pues no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto por eso, por lo que tenemos cuidado al no producir tanto producto para que no se nos quede en las bodegas” expreso Marta Sosa preparadora de dulce.