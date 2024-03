Veneran a Santiago Apóstol en Valle de Santiago

Valle de Santiago, Gto.- Desde niñas, Virginia Salazar Solís y María del Carmen Estrada Rentería heredaron por parte de sus padres el amor hacia Santiago Apóstol; por tal motivo, de manera frecuente acuden a las capillas que hay en el municipio donde se venera a este santo, junto con sus familiares, para continuar con esta tradición.

Gracias al amor y fe hacia este santo y a manera de agradecimiento, en su domicilio que se ubica en la calle Francisco Villa, de la colonia Miravalle, de Valle de Santiago, cada viernes de Cuaresma, desde hace cinco años, rezan el Rosario para posteriormente regalarle comida a los asistentes, lo cual se le conoce como “reliquia”.

Las señoras Virginia Salazar y María del Carmen Estrada regalan comida.

Al respecto, la señora María Soledad Moreno, quien es la encargada de rezar el Rosario, expresó que desde hace cinco años reza el Rosario en este tipo de celebraciones, por lo cual está contenta que desde hace más de 50 años sus familiares le inculcaron el amor por la religión católica y por San Santiago Apóstol.

Tiene una imagen de Santiago Apóstol en su casa

Por su parte, la señora María del Carmen Estrada Rentería, quien tiene una pequeña imagen de Santiago Apóstol, refirió que para ella tenerlo en su casa la llena de alegría, ya que tanto sus familiares como sus vecinas la apoyan para organizar cada viernes de Cuaresma la tradicional reliquia, ya que le gusta ver las caras felices de las personas que acuden a rezar y luego a disfrutar la sabrosa comida que les regalan.

Recordó que la imagen de Santiago Apóstol se la dieron en una comunidad que se llama Chiqueo, que se ubica cerca de n, donde todas las personas del rancho cooperaron para las fiestas que le organizaban durante la Cuaresma, especialmente durante la Semana Santa y de la Semana de Pascua.

La imagen fue elaborada por un artesano y la hizo con material de resina, tanto su figura como el caballito. Es tanta la devoción que las personas le organizaban también fiestas en su honor, rezos y le llevaban bandas de viento, quienes demuestran su amor por Santiago Apóstol.

“Desde niña siempre me han inculcado el amor por Santiago Apóstol, tenía tres años cuando mis padres me presentaron en el templo de mi comunidad. Me hablaron del amor hacia Dios, a la Virgen de Guadalupe y a Santiago Apóstol, por lo que desde que era niña y hasta ahora, que tengo 57 años, me gusta agradecerle a mi Santo, siempre le agradeceré por todos los favores recibidos y porque me permite tanto a mí como a mis hijos tener una buena salud al igual que vivir muy bien”, destacó.

De esta manera, espera seguir apoyando a todas las personas que acuden a rezar, regalarles comida, bebidas refrescantes, al igual que postres, tanto ella como la señora Virginia Salazar Solís, ya que están contentas por el apoyo que les dan sus familiares, para poder beneficiar a tantas familias cada viernes de Cuaresma.

Historia de Santiago Apóstol

Es importante señalar que la devoción hacia Santiago Apóstol surgió desde hace más de 400 años en el municipio de Valle de Santiago, ya que los españoles, al llegar a esta ciudad, señalaron que al ser un lugar que se encuentra entre montañas, le podrían Valle y Santiago por ser un Santo que ellos veneran también en Santiago de Compostela, en España.

En su libro Monografía de Valle de Santiago, el excronista de la ciudad de Valle de Santiago, Oscar Jesús Cortez Toledo, señaló que Santiago Apóstol es el patrono de la comunidad autónoma española de Galicia, celebrándose su festividad el Día Nacional de Galicia cada 25 de julio en la ciudad de Santiago de Compostela, lo que se le conoce como La Coruña.

Cada 25 de julio se celebra al patrón de Santiago de Compostela y de Galicia; hay otras comunidades y localidades que han marcado como festivo esta jornada en su calendario laboral en 2024, como Castilla y León, las cuales se localizan en España.

En 1630, el papa Urbano VIII decretó oficialmente que el Apóstol Santiago, el Mayor, fuera considerado el único Patrón de España. Lo hizo así porque, según la tradición oral, el Apóstol desembarcó en la Bética Romana y caminó hasta llegar a Padrón, en Galicia.

La llegada de los españoles y de los indios aliados a Camémbaro se efectuó el 25 de julio de 1562. Cambiaron su nombre por el de Valle de Santiago, esto fue porque ese día 25 de julio de 1562, día de Santiago Apóstol tomaron posesión de este lugar.

Fue el primer apóstol martirizado, por lo cual en la iconografía cristiana se le representa con una espada, símbolo de su martirio. Cuenta la leyenda que por la noche sus discípulos furtivamente tomaron el cuerpo y lo embarcaron en una nave que, sin timón, fue conducida milagrosamente hasta Galicia, en España.