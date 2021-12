Vendedores de pirotecnia tienen buenas ventas

Agremiados del tianguis “Pirotécnicos Salmantinos”, informaron que las ventas registradas el pasado 24 y 25 de Diciembre fueron buenas lo que les permitió tener un margen de utilidad mayor, no obstante, los comerciantes apostaran a la inversión de ese capital para resurtir sus negocios de cara a las ventas de fin de año.





Los pirotécnicos esperan un repunte significativo para el fin de año.





“Tuvimos muy buenas ventas gracias a dios, aunque no como en años anteriores, pero nos fue muy bien ahora, vamos resurtir para la venta de la próxima semana, que se puede decir que es la mejor del año, por los muñecos y la demanda normal que tenemos” refirió el comerciante Luis Flores.

Para los aproximadamente 20 permisionarios del lugar las ventas fueron buenas, a pesar de la incertidumbre de algunos, ya que la actual pandemia aun los tiene un poco desconcertados pues ha sido un año muy difícil para sus ventas.

“Para estas fechas si teníamos un poco de miedo, porque las ventas de Septiembre estuvieron muy flojas debido a la pandemia y pues que los eventos aun no estaban al cien y mucha gente aun respetaba el no tener reuniones, pero aun así pudimos vender un poco no como en otros años pero si se tuvo algo de ganancia” indicó el vendedor Juan Carlos Razo.





Protección Civil continúa con los recorridos para revisar los protocolos de seguridad.





Para las ventas de este próximo fin de año, los pirotécnicos esperan un repunte significativo, después de que el lunes sus ventas decrecieron de manera importante, hasta un 80% en comparación de la navidad, así mismo destacaron el apoyo que se ha tenido de parte de las autoridades municipales a través de los recorridos de vigilancia de Protección Civil, para revisar los protocolos de seguridad que deben de seguir todos y cada unos de los permisionarios.

“La venta había estado baja, pero desde el pasado jueves al sábado en la noche las ventas estuvieron muy bien, esperamos que igual que para esta semana las ventas estén buenas ya que el fin de año se puedo decir que es nuestra venta más fuerte del año… En cuanto a las medidas de seguridad contamos con todas, porque no podemos exponer a la gente ni a nosotros mismos por querer vender, de parte de presidencia nos han dado platicas y seguido vienen de protección Civil a ver que se tengan los contenedores de agua y arena” agregó el comerciante Fermín Balderas.