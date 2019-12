Vende carbón y no es una tarea sencilla

Alejandro Real Cruz, es un hombre que se dedica a la venta de Carbón en el mercado Tomasa Esteves en salamanca, desde hace 5 años como una actividad para tener un sustento.

El trabajador cuenta que lo más complicado de trabajar con esta sustancia es que es demasiado volátil y que por ende cuando comienza a trabajar con ella, termina ensuciándose la ropa desde temprano.

Además, el trabajador también comentó que esta sustancia suele dañar a los pulmones, sino se tienen las debidas precauciones, ya que se pueden presentar enfermedades respiratorias que pongan en riesgo la salud de quien las trabaja.

Foto: Archivo | El Sol de Salamanca

“Trabajar con carbón no es nada fácil, para empezar en las mañanas cuando comienzo a trabajar con esta sustancia suelo comenzar por manchar mi ropa ya que es volátil y muy fácil de esparcirse y no solo eso yo trabajo con caretas o máscaras especiales para este tipo de actividad, ya que si no me protejo puedo dañar mis pulmones” dijo Alejandro Real cruz.

Esta actividad no es nada sencilla pero lo que motiva a Alejandro Rea es precisamente su familia y sacarla adelante.





