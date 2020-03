Vence plazo para revista mecánica

Venció el plazo para la primera revista mecánica, mediante la cual la dirección de Transporte municipal se encarga de controlar y valorar las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos dedicados a prestar servicio público.

En esta se revisa que las llantas, cofres, asientos que no estén rayados o descocidos, balatas que no estén desgastadas, los vidrios que no tengan alguna estrelladera, esta se realiza dependiendo las terminaciones de las placas y la cual finalizo en el mes de febrero.

Esta primera revisación venció una vez terminado el mes de Febrero y para la segunda comenzara en el mes de marzo y en este corresponden las terminaciones 3 y 4, es indispensable la asistencia para todos los conductores de vehículos de servicios públicos, ya que de no asistir se puede generar una multa.

Con la revisión del vehículo se pretende identificar si la unidad de transporte cuenta con las condiciones adecuadas para su función, en esta primera revista mecánica se verificaron autobuses y taxis con la terminación 5 y 6.