Vehículos no respetan los topes de la Comonfort

Automovilistas que transitan por la calle Comonfort , no respetan los topes que se instalaron luego de que la calle fuera reasfaltada , transeúntes denunciaron esta situación que los pone en peligro al querer cruzar esta vía.

Luego de que la calle Comonfort fuera rehabilitada; se le colocaron reductores de velocidad por toda la vía, mismos que al paso de los meses ya no son respetados por los automovilistas , esto derivado de que algunos ya no son visibles y otros porque simplemente no les importa que este colocado un tope.

“Los carros ya no se paran para pasar el tope se los pasan volando tienen poco que arreglaron la calle y algunos ya casi no se ven, cuando queremos pasar la calle no se paran y tenemos que correr para que no nos atropellen, y nos tenemos que atravesar entre los carros ” comento Miriam Mosqueda madre de familia.

Entre los Peatones que transitan por esta calle, están estudiantes de las secundarias y primarias que están en la colonia, ellos también se ven afectados por esta falta en la disminución de la velocidad y que los pone en riesgo .Por lo que piden a los automovilistas que hagan un alto al pasar y a las autoridades para que sancionen a quien no lo haga.