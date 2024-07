Vecinos piden a las autoridades que monitoreen los niveles de los cuerpos de agua

A más de 24 horas del desbordamiento de Arroyo Feo en la comunidad de El Divisador, los habitantes de esta comunidad, indicaron que se presentó ingreso de agua a más de 10 centímetros dentro de los hogares, por lo que piden a las autoridades monitorear los niveles en los cuerpos de agua.

“Ya cuando nos dimos cuenta, fue a las tres de la mañana cuando el agua ingresó a nuestro hogar cerca de los 10 centímetros dentro de agua dentro del hogar y la afectación es que no podíamos salir, se me metió el agua a mi vehículo y afortunadamente a esa hora todavía tuvimos la oportunidad de subir nuestras pertenencias y tuvimos que esperar a que se bajara el agua para poder sacar todo el lodo que se nos metió al hogar”, explicó la familia Collazo Hernández.

Los afectados indicaron que a pesar de contar con la presencia de Protección Civil en el lugar, no se contó con el apoyo hacia los afectados en la inundación presentada el pasado jueves en la comunidad.

“Tuvimos que instalar costales en la entrada del hogar para evitar que ingresara más agua a la casa, de hecho el canal no alcanza a tener la solvencia y fluidez al río, entonces año con año se sale, en esta ocasión hizo una balsa con el Lirio, originando que el agua saliera por el camino. Protección Civil no vino a donde estamos los afectados, solamente fue de otro lado, nos comentan que dejaron tierra y costales, pero a nosotros no, como estábamos entre el agua no podían entrar ni carros ni camionetas, el agua estaba arriba de la rodilla; el camino esta feo, pero me comentó una persona que van a mandar material para dejarlo en diversos puntos para poder recoger el material y colocarlo en nuestros hogares”, añadió la familia afectada.

Además de este problema en la comunidad de El Divisador, la familia, señaló que “también me dijeron que en la comunidad de Los Ramírez se vieron afectados, tengo conocidos allá que me mandaban mensajes diciéndome que acá cómo estábamos, ya que estamos en zonas bajas, si nos preocupamos. Lamentablemente es que sueltan el agua en la madrugada y uno no se da cuenta, yo le pediría a las autoridades que cuando suelten el agua las autoridades lo monitoreen, y si es así que nos despierten para podernos preparar y eso es lo que les pedimos que monitoreen cuando suelten el agua, esto no es por la lluvia, sino que porque es el único canal que da al río, se satura y tiene poca capacidad y esperamos que lo mantengan limpio”.