Vecinos de Arboledas de Ciudad Bajío retiran árbol caído desde el sábado por lluvia y viento

Vecinos del complejo habitacional Arboledas de Ciudad Bajío se organizaron para cortar y retirar un árbol que cayó desde la noche del pasado sábado 14 de septiembre, a consecuencia de los fuertes vientos y la lluvia que se registró.

▶️ En los últimos días se han presentado casos de árboles caídos

Luego de esperar por casi 48 horas la respuesta de la propia administración del fraccionamiento y de las áreas de Parques y Jardines, Protección Civil y Movilidad del Municipio, los residentes optaron por organizarse a través de sus grupos en común de redes sociales para asistir a la avenida Del Bosque en cuya salida al camino de Mancera cayó un árbol, cuyo tronco y ramas, estaban ya secas, las cuales quedaron obstruyendo dos de los tres carriles de la vialidad.

"Pensamos que nadie se iba a sumar, pero si hubo vecinos conscientes del problema que nos causaría la obstrucción para salir de nuestras casas, normalmente salir de aquí de Arboledas a pasar el puente hacemos hasta 45 minutos depende del tráfico que haya y si dejábamos el árbol atravesado de tres carriles solo íbamos a tener uno para salir, lo que iba a hacer un caos y gracias a los vecinos pues no vamos a tener ese inconveniente", reconoció Fernando Soto vecino.

Una vez que concluyó la limpieza de la vialidad, el tronco y sus ramas se colocaron en el camellón central de la salida principal, en espera de que personal del Municipio o de la administración del fraccionamiento lo retire.

Sin embargo los vecinos dudan de que sean atendidos, ya que existe un antecedente en el que no se atendió por parte de la dirección general de Medio Ambiente la supervisión de los árboles que representan un peligro y riesgo de colapso, dos de los cuales ya han caído en la presente temporada de lluvias, cuyo documento únicamente se firmó y selló de recibido por parte de la dependencia sin dar seguimiento a la problemática.

"A ver si ya solo vienen a llevarse el tronco y a revisar los demás árboles que están secos, y que están en riesgo de caer caer, ya son varios esta temporada y es responsabilidad propiamente del Municipio porque no han atendido, se tiene la solicitud que se ingresó sellada y firmada por parte de la dirección de Medio Ambiente pero no se dio seguimiento y aquí están las consecuencias, de que las autoridades no hagan su trabajo, nosotros hicimos nuestra parte, ahora que ellos hagan lo suyo junto con la administración que lo único que hizo en dos días fue poner un tambo junto al tronco", señaló Gabriel Rodríguez.