Varones sufren en silencio maltrato de género

Los varones también pueden ser víctimas de malos tratos por parte de las mujeres, aunque debido a ideas machistas y a la vergüenza que la situación les provoca, pocos se atreven a denunciar de manera formal. En México cuatro de cada 10 hombres sufre algún tipo de violencia perpetrada por una mujer, un estudio realizado por la asociación civil, “Colectivo Hombres sin Violencia” reveló que 40% de los varones mexicanos, sufrieron algún tipo de maltrato, sin embargo, solo el 4% de ellos denuncia formalmente.

En este sentido, María Guadalupe Gómez Pérez, directora del Instituto de Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM), reveló que a su dependencia no han llegado hombres a denunciar maltrato, aunque sí los hay, pero el temor a ser señalados les prohíbe acercarse a buscar ayuda, sin embargo, consideró que a través del IMSM se podría incluir a las víctimas masculinas en talleres propios de hombres generadores de violencia y poder “rescatar algo”.

“Es muy difícil que un hombre realmente se acerque que acepte que ha sido violentado, pero es importante que también sepan que en el Instituto tenemos un taller que viene de gobierno del estado que se llama “Hombres Generadores de Violencia”, este taller precisamente nos mandan de Fiscalía o de algún cierto juzgado a hombres que han generado violencia para que aprendan que ya no debemos hacerlo, pero también es importante que a veces los hombres es ahí donde los podemos incluir para que escuchen cuál es el beneficio, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que pueden rescatar cuando han sido violentados”, indicó la funcionaria.

Local Instalan consejo del sistema municipal para la igualdad entre mujeres y hombres

Ante esta situación, se invitó a los hombres víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar acercarse al Instituto para ser orientado.

Afectaciones a la intimidad contra de la mujer

Del primero de junio del 2019 al 31 de mayo del 2022, 41 personas han sido vinculadas a proceso en el estado por el delito de afectación a la intimidad, de acuerdo a la fuente de información estadística, Fiscalías Regionales y centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato, en este mismo periodo en Salamanca fueron realizadas 57 investigaciones.

Ley Olimpia

Es un conjunto de reformas legislativas dirigidas a reconocer la ciberviolencia y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, que adquirieron su nombre debido a que fue impulsada por Olimpia Coral Melo, quien en su juventud sufrió de violencia digital por su expareja sin su previo consentimiento, por lo que inició una lucha de siete años para crear y promover una ley que penalizara estas acciones.

A favor de un hombre

En Coahuila, una mujer fue vinculada a proceso luego de difundir fotos íntimas de su marido; denuncia que se presentó en marzo de 2021, sin embargo no presentó avance debido a que el mismo afectado argumentó que no le hacían caso en el Ministerio Público y asegura que los agentes se reían y burlaban de él y no le recibían la querella, hasta que una mujer abogada tomó su caso y lo defendió con los lineamientos de la llamada Ley Olimpia.