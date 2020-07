Van tres diputados contagiados de Covid-19

GUANAJUATO, Gto.– El diputado del PAN, Paulo Bañuelos Rosales dio positivo a la prueba del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), con lo que suman tres legisladores y 12 trabajadores del Poder legislativo entre los confirmados por coronavirus.

Lo anterior lo dio a conocer el propio legislador a través de la red social Twitter, en donde informó sobre el resultado positivo, tras practicarse la prueba; dijo se mantiene aislado en su domicilio y estable de salud.





“Con la responsabilidad que esto implica, les comparto que me realicé la prueba de COVID-19, hoy por la tarde el laboratorio me informó que salí positivo, ya me encuentro aislado en casa, atendiendo las recomendaciones médicas y realizando mi trabajo Legislativo”, refirió.

A la fecha, son 12 el número de empleados del Congreso del Estado que dieron positivo a la prueba de Covid-19; además de los parlamentarios del PRI, María Guadalupe Moreno y de Nueva Alianza, Juan Elías Chávez, éste último, se contagiaron también cuatro de sus asistentes.

La diputada priista María Guadalupe Moreno, sigue en recuperación, quien fuera la primera legisladora en contraer el virus; hasta el momento suman 47 pruebas realizadas a personal del Poder Legislativo.





