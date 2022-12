Vamos a pelear por la democracia: Itzel Balderas

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Itzel Balderas Hernández, aseguró que el partido blanquiazul dará la pelea por la defensa de la democracia y por ello ya alista la impugnación contra las reformas a las leyes secundarias electorales.

Itzel Balderas advirtió que no van a permitir que se debilite al Instituto Nacional Electoral (INE) para que Morena manipule a su antojo los procesos electorales.

Lamentó que el llamado “Plan B” del Gobierno haya sido aprobado a solo unas horas de que la propuesta fuera entregada a la Cámara de Diputados, en un acto desesperado por su fracaso en la Reforma Constitucional Electoral que no obtuvo mayoría calificada.

Advirtió que esta propuesta aprobada por el bloque oficialista contempla, entre otras cosas, dar “manga ancha” a funcionarios para violar la veda electoral, obligar al INE a liquidar sus fideicomisos y darle el dinero a la Federación, además de eliminar el Servicio Profesional de carrera para ocupar puestos en el Instituto.

“Morena no entiende que la voluntad de un solo hombre no es la voluntad de este país y ante esta nueva aberración, no vamos a dejar de pelear por nuestra democracia que tanto nos ha costado a los mexicanos y que ahora quieren socavar para mantenerse en el poder”, advirtió.

La legisladora Federal advirtió que aun con la polarización que se sigue generando desde “Las Mañaneras”, el bloque opositor se debe mantener firme para evitar este ataque a nuestra democracia en México.

“Se equivocan si piensan que vamos a quedarnos de brazos cruzados ante la aprobación de este llamado Plan B; lo hemos dicho y lo sostenemos, no nos van a arrebatar nuestro derecho a decidir con libertad”, finalizó.