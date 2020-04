Vendedores ambulantes preocupados por sus ventas

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Vendedores ambulantes aledaños a la periferia del mercado siguen ofertando sus productos pese a la pandemia que actualmente se vive, las medidas de sanitización se han dado tanto en el mercado como en sus al redores les han ayudado, por lo que a los vendedores ambulantes que están afuera del mercado siguen vendiendo sus productos.

“Nosotros desde que comenzó este tema del coronavirus seguimos vendiendo nuestros productos porque sigue habiendo gente que no lo consume, si vemos que ya no hay tanta gente como antes, ya vienen más a deshoras ya no se junta tanta gente, antes se llenaba las calles y no se podía ni pasar, ahora vemos que las personas tienen ese cuidado de no estar tan junta, aun que seguirnos vendiendo, nos da preocupación que esta situación siga porque, pues mucho agente está dejando trabajar en sus empresas y les están pagando poco, por lo que a la hora de comprar, se van a ir a lo más necesarios, y yo por ejemplo que vendo cacahuates, siento que me afectaría” comento Lucila Martínez.

La mayoría de los vendedores ambulantes que se encuentran en las cercanías del mercado solo tienen como sustento lo que su negocio les proporciona, por lo que no tienen una medida económica que los ayude en estos caso de crisis,

Martha Salazar comento, “Yo vendo nopales y pues con esto muy apenas me alcanza para sacar algo de ganancia, por ello si estos preocupada que esta situación siga, ya que últimamente se está vendiendo cada día menos, y en mi única entrada de dinero, por eso ojala que el gobierno nos pueda ayudar con algo”.