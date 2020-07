Uso de cubrebocas medida de prevención permanente

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- En CAISES valle de Santiago el Personal de Salud te invita a sumarte en el uso de Cubrebocas como medida de prevención permanente, y así unidos todos los vallenses rompemos la cadena de contagio..

Así como Caises Valle, todas las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención de Salud (UMAPS) se suman en el uso de cubrebocas, con participación de todos, por lo que se lanzo una campaña constante para motivar a la población a que el uso del cubre bocas sea permanente.

Pese a que van tres meses de pandemia, hay muchas personas en el municipio que aun no usan su cubrebocas como medida de salud, por lo que se lanzo una campaña constante por parte de las autoridades de salud para que se mantenga este accesoria como parte de la vida de los vallenses en esta época de contingencia de salud.

El jefe de la jurisdicción Sanitaria V Juan Jesús Martínez García, hace un llamado a que la población y usando el cubrebocas de manera constante, “Debemos de seguir usando este accesorio que se he hecho parte de nuestra vida cotidiana, por amor a nuestra gente me cuido y cuida mi familia, por humildad ya que no sé si pueda ser un enfermos sintomático, por comunidad porque quiero al igual que todos que la activa la economía se reactive, y que todos estemos sano”.

Asimismo se recomienda que el cubre bocas se cambie cada que se humedece, si no lo colocamos en el cuello, en la cabeza, o lo retiramos para alguna razón, si está roto esa gastado, después de estar un enfermo también hay que cambiarlo.

Las personas que deben usar el cubrebocas son las que tengan síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, profesionales de la salud, y cuidadores de pacientes con infecciones respiratorias siempre que estén en la misma habitación, quienes no deben usar los niños menores de 2 años y personas sin síntomas respiratorios.