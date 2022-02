Triunfa Dora Luz Garcidueñas en la ópera en Europa

Valle de Santiago, Gto.- La vallense Dora Luz Garcidueñas triunfa en diferentes escenarios de Europa ya se ha presentado cantando ópera en Austria, Alemania, España y en otros países de ese continente por lo que ella está agradecida con Dios, con la vida y con sus padres quienes le dieron la vida y la han apoyado en todo lo que necesita.

En sus inicios se presentó en el Centro de las Artes de Guanajuato

La joven quien creció en la colonia Miravalle de este municipio, expresó que en los próximos meses espera volverse a presentar en los diferente teatros y escenarios culturales de Europa al igual que en algunas ciudades de Guanajuato ya que ella no olvida sus inicios donde se presentó cantando diferentes melodías en Valle de Santiago en la Parroquia de Santiago Apóstol. Al igual que en la obra de teatro Bastián y Bastiana que presentó junto con sus compañeros en el Centro de las Artes de Guanajuato que se localiza en Salamanca.

Parte de su trayectoria:

Trabajó en Donaueschinger Musiktag

Participó en la Opera Singer en KlassikFestival Schloss Kirchstetten

Trabajó como Soprano en Breakoutensemble

Participó en El Barbero de Sevilla en Teatro del Bicentenario

Estudió música en la facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México

Finalmente Dora Luz quien vive en Sttugart, Alemania invitò a todos los jóvenes a perseguir sus sueños pero también es importante que sus padres los apoyen “ ya que algunas personas no los orientan y les dicen que si se dedican a la música, no van a poder mantenerse. Lo cual está mal ya que gracias a la música yo he podido conocer diferentes países de Europa al igual que diferentes estados del país y conozco a mucha gente que destaca en diferentes ámbitos de la vida”.

La joven quien habla diferentes idiomas como inglés, español, alemán agradeció el apoyo de todas las personas que la siguen a través de sus redes sociales, a sus papás, hermanas y a todos sus amigos y público en general que la han ido a ver a sus conciertos.