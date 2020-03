Suspenden tianguis en Valle

VALLE DE SANTIAGO, Gto. (OEM- Informex).- Por motivo de contingencia de salud por el COVID-19 la presidencia municipal por instrucción de la secretaría de salud dan a conocer la suspensión de todos los Tianguis del municipio a partir de este domingo 29 de marzo hasta nuevo aviso.

Asimismo la presidencia municipal agradece la comprensión decisión de llevar dichas acciones para salvaguardar la salud de todos los vallenses, estos medios se han dado por todo el estado para evitar la propagación del coronavirus, por lo que se le hace un atento llamado a la ciudadanía a no asistir a este tipo de lugares masivos, ya que es una forma de evitar la propagación de este virus.

*Toman medias de salud en tianguis.

Por ello, se les pide a los tianguistas del municipio el apoyo y la comprensión para no instalarse en los lugares de costumbre, “Si nos afecta mucho esta media ya que pues es de donde vivimos y sacamos para comer, pero si la gente no asiste para que nos instalamos, por eso pues tendremos que acatar las reglas de salud que san, solo esperamos que no duren mucho”. Comento Miguel Ruiz comerciante.