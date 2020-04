Sin apoyo el comercio establecido

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- No tienen apoyo para el comercio establecido, que se ha visto severamente afectado por las medidas sanitarias ordenadas por las autoridades de salud, debido a la pandemia del Covid-19.

Miguel Ángel Arellano Hernández, propietario de un estudio de fotografía que se ubica en la zona de los portales comenta “Las afectaciones al comercio establecido, son severas pues muchos han tenido que cerrar sus puertas teniendo más de un mes que no hay trabajo, tengo que pagar una renta elevada del local, además de servicios como energía eléctrica, agua potable, teléfono y los salarios de sus trabajadores.”.

Su estudio se mantiene de las actividades sociales que se generan en la ciudad. Sin embargo, al no haber actividades religiosas, no hay trabajo para los fotógrafos y por ende, no hay trabajo en este estudio fotográfico.

Esto ha ocasionado el cierre de algunos establecimientos en el centro de la ciudad. Ejemplificó con el cierre de un establecimiento que se ubicaba en la esquina del portal Morelos y Carranza. Una tienda de ropones y una taquería ubicados en el portal Guerrero. Son comercios que no soportaron las embestidas del Covid-19 y esto, solo en el centro histórico.