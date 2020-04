Siguen trabajando pese a cuarentena

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Los recolectores de basura privados que trabajan por las calles del municipio, siguen trabajando pese a la contingencia que actualmente se vive en todo el estado, pues este modo de trabajo es su único sustento por ello no pueden dejar de trabajar para llevar el sustento a su casa.

“Nunca hemos dejado de trabajar desde que inicio la cuarentena pues nosotros tenemos nuestros clientes a los cuales nosotros les recogemos su basura, y más ahorita que la gente se quede en su casa pues se junta más desechos, por eso también pensamos que nuestro trabajo es muy importante, además de que este es nuestra forma de ganarnos la vida”, comento Omar Murillo recolector.

*Realizan sus actividades normales pese a coronavirus.

Son varias las calles que estos recolectores privados de basura recorren diariamente, para juntar los desperdicios de los clientes que por una módica cantidad, sin embargo en esta época la basura de las casas se incrementa al estas las personas en cuarentena.

“Si hemos notado que la basura estos días se junta mas, pues las gente si está haciendo caso de no salir de casa, yo son casi 40 casas las que paso por su basura y antes de esto no se me llenaba mi triciclo, ahora a la mitad de mi recorrido ya se anda llenando” comento Omar Murillo.