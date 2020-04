Siguen sin poder instalarse tianguistas

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Explanada de Tianguis desolada por coronavirus, el tianguis que se coloca sobre la Avenida Revolución los días martes, se encuentra desolado pues desde que comenzó la cuarentena, este tipo de lugares por temas de salud los cerraron, por la acumulación que estos lugares suelen tener.

Patricia Reyes tianguista del lugar comentó que ha tenido que buscar diferentes maneras de solventar su economía, pues ella venida ropa en este tianguis y era su principal sustento pero ahora con las medidas de sanidad que se dieron para que donde se reúne mucha gente están prohibidos, comenzó a buscar otro tipo de alternativas para vende su ropa.

“Hemos tenido que buscar la manera de salir adelante porque pues nosotros todos los martes vendíamos nuestra ropa en el tianguis, pero pues desde que comenzó el coronavirus, hemos tratado de buscar la manera de seguir adelante, por lo que he hecho por vender ropa por medio de las redes sociales o por Whatsapp, que no es lo mismo porque la gente no responde igual, pues no hay como ver la ropa en físico que por una foto, pero nos ayuda a seguir vendiendo un poco” comento Patricia.