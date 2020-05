Siguen afectaciones a comercios fijos del centro

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Los comerciantes establecidos del primer cuadro de la ciudad, esperan que se levante la norma de mantener sus negocios cerrados pues su economía sigue en declive.

Luego de casi un mes que comenzaran a dar las indicaciones que los comercios no esenciales cerraran, varios locatarios tuvieron a bien hacer lo pertinente y cerrar, sin embargo ya se comenzaron a sentir estragos de estas acciones pues no hay ingresos y por lo tanto los dueños de los locales comenzaron a tener perdidas y gastarse los ahorros que se tenían.

*No ven para cuando abrirán sus negocios.

“Yo tengo un negocio de bisutería y me dijeron que tenía que cerrar al no ser venta de utensilios de primera necesidad, y así lo hice pero la verdad aún no hemos recibido algún apoyo o un acercamiento por parte de alguna autoridad, y pues la verdad nuestras ahorros ya se están acabando por lo que esperamos que esta contingencia se termine pronto”, comentó Sara Rosiles dueña de local.

Algunos locatarios que rentan son lo que más afectados se han visto con la pandemia, pues al ser renteros pero no abrir sus negocios han tenido una mayor pedida por lo que su situación es más preocupante.

“Yo rento mi local, que es de ropa pero con esto de que no puedes abrir me afectado mucho ya que no tengo ganancias, y pues los ahorros que tenía se me están terminando, además de que termine afectado a mi empleado pues solo le pago un poco de su salario,” expresó Areli García.