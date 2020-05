Sacan su mercancía afuera de sus casas

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Vendedores de ropa que usualmente se colocaban en los tianguis a vender su mercancía, han optado por sacar su vendimia afuera de sus hogares luego de que por la pandemia de covid-19 se les haya pedido no instalarse para evitar el acumulamiento de personas.

Sin embargo luego de que esta medida tenga más de un mes, los vendedores han comenzado a sufrir los estragos por lo que han tenido que comenzar a ver la manera de sacar un poco de dinero para sobrellevar los gastos de sus hogares.

“Dure varias semanas respetando las normas de salud, pero pues ya necesitamos sacar dinero para poder hacer los pagos, o simplemente para sacar para la comida del día, yo me dedico a vender ropa, pero pese a que saque mi ropa para vender a fuera de mi casa, no hay tanta venta, pues la gente no sale de casa.” Comentó Patricia Zavala vendedora.

Pese a que varias actividades comenzaran a tomar su curso normal en los próximos días, esta tipo de lugares como el tianguis aún no se abrirán al público, por lo que los vendedores esperan que las autoridades les den un tipo de ayuda para aminorar los problemas de su economía.