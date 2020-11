Renuevan las primeras cámaras de vigilancia

VALLE DE SANTIAGO, Gto. (Oem-Informex).- A fin de prevenir e inhibir hechos delictivos en zonas comerciales, se instalarán cuatro nuevas cámaras de video vigilancia que se ligaran directamente a la Comisaria de Seguridad Pública y en su caso al C5i para que las autoridades las operen con sus sistemas para proteger y resguardar la seguridad y bienes de los vallenses.

Como parte de las acciones para fortalecer la red de video vigilancia dieron inicio las labores de instalación de las nuevas cámaras, que remplazan las colocadas en 2009, que a la fecha se encontraban obsoletas. Respecto a las zonas con mayor conflicto, tanto en comunidades como en la zona urbana se han detectado puntos vulnerables, por lo que se estará priorizando aquellas zonas con mayor índice de robos.

Ante la problemática de inseguridad, algunos comerciantes instalados en el primer cuadro de la ciudad están invirtiendo en la seguridad de sus establecimientos con la compra de cámaras y alarmas, por los asaltos que han sufrido; no obstante, los robos a transeúntes ha mermado también sus ventas, pues las personas prefieren comprar en tiendas departamentales para no utilizar efectivo.

“Cualquier tipo de robo nos representa una pérdida, en mi caso he sufrido dos robos y creo que una tercera ya no la aguantaría y tendría que cerrar el negocio, la primera vez denuncié y la segunda la verdad ya no, porque la verdad la justicia no resuelve nada, los asaltantes así como llegan salen, es el cuento de nunca acabar” manifestó Oscar Ortega, propietario de una tienda de telefonía celular.