Regidores suman esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Regidores del H. Ayuntamiento toman la iniciativa de donar un como mínimo una quincena de su salario y con ello poder ayudar a las personas que más lo necesitan en esta época de pandemia.

Con esta iniciativa buscan la manera de ayudar a los vallenses que más lo necesiten ya sea con despensas, o en efectivo, pero con la finalidad de que esta contingencia de salud las personas más vulnerables sean protegidas.

Buscan ayudar a vallenses afectados por COVID-19.

Los regidores buscan aportar como mínimo una quincena de su salario y el alcalde un mes, dinero que sumarán más de los 120 mil pesos que servirán para hacer frente a este problema y apoyar a gente de bajos recursos con despensas y otros alimentos.

También se busca al forma también de que el uso del tapa bocas sea obligatorios y se tomaran medidas más drásticas entre ellas recomendaciones en bancos e instituciones crediticias a que se redoblen las medidas de higienes, la sana distancia no solo al interior sino en el exterior donde seguridad pública y protección civil estarán vigilando que estas medidas se cumplan.

En presidencia seguirá con sus actividades normales trabajando con guardias y las personas de más de 60 años y embarazadas no se presentara a trabajar como lo viene haciendo desde el inicio de esta disposición de la organización mundial de la salud, siguiendo las principales recomendaciones de lavarse las manos con bastante agua y jabón de manera periódica, quedarse en casa si no tienen a que salir que no salgan a la calle.