Realizan foro de prevención de las adicciones

Valle de Santiago, Gto.- El principal problema en el país que ocasiona la inseguridad son las drogas expresó el presidente municipal Alejandro Alanís Chávez durante su intervención en el foro de la prevención de las adicciones por medio del arte e historia de vida, que se llevó a cabo en el gimnasio municipal de la Universidad Tecnológica del Sureste del Estado de Guanajuato ( UTSOE).

El primer edil recordó una frase de la canción que grabaron en el año 1990 el grupo de música irlandés U2 en la que dice que “ que no es un secreto que las estrellas estuvieran cantando y que no era un secreto que estuvieran cayendo. Por lo que les dijo a los asistentes y a los estudiantes que para brillar en la vida tienen que estudiar todos los días, vencer los problemas que enfrentan y no consumir drogas”.

Comentó que también el programa Planet Youth que se implementó en Guanajuato es muy importante para terminar con el consumo de las drogas en los adolescentes y jóvenes, sin embargo se requiere la comunicación entre padres e hijos. Al igual que comentó que es importante dar testimonios de vida como lo hicieron los presos del penal del Altiplano del Estado de México, quienes tuvieron la oportunidad de estar en Valle de Santiago y realizar hermosas pinturas del municipio, al igual que hablar en video de su experiencia en la vida y en la cárcel.

“Los adolescentes y los jóvenes deben de acercarse a sus padres, comunicarse con ellos y con sus maestros. Tener una vida sana, practicar deportes y seguirse preparando. Por lo que en el gobierno municipal seguiremos apoyando la promoción del programa Planet Youth y participando en las diferentes actividades” agregó.

En el evento que organizó la directora del Instituto Municipal de la Juventud que encabeza Alejandra Muñoz Martínez estuvieron el rector de la UTSOE Alejandro Sánchez García, la presidenta del DIF Municipal Valeria Alanís Araiza, funcionarios municipales, integrantes del Ayuntamiento, directores y estudiantes de diferentes escuelas al igual que funcionarios municipales y directores de los ceresos mil y del Altiplano del Estado de México, entre otros.

El rector de la UTSOE Alejandro Sánchez García felicitó a todos los jóvenes que estuvieron presentes como lo son los alumnos de la UTSOE, adolescentes del CETIS 149 y del Cecyte de Valle de Santiago al igual que sus directores, entre otras instituciones educativas.

“Los estudiantes deben de formarse con valores, deben de dedicar su tiempo a seguirse preparando. Por lo que el programa Planet Youth ha dado muchos resultados positivos en 24 países y en México en el Estado de Guanajuato es en la única entidad donde se lleva a cabo, por lo que es importante que las personas en este caso los padres de familia se comuniquen con sus hijos además de que los adolescentes y los jóvenes tengan las herramientas necesarias para ser mejores personas en su escuela y en la vida diaria” agregó Sánchez García.