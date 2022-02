Presenta en concierto su primer disco el cantautor vallense Uriel Tapia

Valle de Santiago, Gto.- En la galería El buen Tono el cantautor vallense de 23 años de edad Uriel Tapia presentó su primer disco que incluye cinco baladas románticas de amor y desamor, el cual grabó durante el año 2021 en plena pandemia originada por el covid 19.

“En ese tiempo el encierro me ayudó para escribir mis canciones, además mis familiares y amigos me motivaron para grabarlo. A pesar de que a mí no me gusta estar mucho tiempo encerrado sin embargo es importante señalar que el estar en mi casa me ayudó a inspirarme”, expresó.





Asistentes que acudieron a verlo en su concierto.





Una de las canciones de su álbum nació cuando se presentó a tocar en un bar en la ciudad de Guanajuato que se llama “historia de una dama y dos cervezas” la cual habla de una joven mujer que acudió a un bar en la ciudad de Guanajuato donde pidió dos cervezas una para ella y otra para su novio. Sin embargo, el chico nunca llegó al lugar y ella se fue llorando del lugar.

Otra de sus melodías que compuso es la de “cruel sirena” la cual trata de una ex novia de Uriel Tapia que le gustaba mucho el mar y creía en las sirenas. Quien terminó su relación con él y se fue con otro, por lo que esta canción es una fusión del mar, el amor y de las sirenas.

Su disco se puede escuchar actualmente en diferentes plataformas principalmente en Spotify, itunes, you tube music y Deezer.

Uriel Tapia expresó que él es autodidacta ya que estudió la escuela primaria en la Niños Héroes, la secundaria en la Quetzalcóatl y posteriormente la preparatoria en el telebachillerato de zapatillo de Mogotes, las tres instituciones educativas pertenecen a este municipio.

El joven cantante agradeció el apoyo de su mamá, la señora Claudia Tapia García quien lo ha apoyado de manera incondicional en su carrera musical. Además debido a que a ella y a su hermana su papá los abandonó desde que eran niños, Uriel Tapia tuvo que trabajar en diferentes lugares para apoyar en los gastos del hogar, por lo cual ya no pudo cursar una carrera universitaria.









Sus artistas favoritos son su tío Ernesto Tapia que en paz descanse, Raúl Ornellas y Alejandro Santiago.

Destacó que ha llevado su música de rock , baladas y de pop a diferentes lugares del país como Monterrey, Guanajuato, Veracruz, Ixtapa, Puebla, ciudad de México y Sayulita èste último lugar se localiza en el estado de Nayarit.

Finalmente dijo que entre sus planes se encuentra el grabar un segundo disco donde también escribirá las canciones y las interpretará “yo no quiero ser famoso y rico con mi música, sino lo que quiero es que la gente conozca las melodías que he escrito. Ya que hasta la fecha he escrito 26, de las cuales ya grabé 5 en mi primer disco por lo que agradezco el apoyo de la gente que me sigue en las diferentes redes sociales, que han acudido a mis conciertos y a mi familia que está al pendiente de mi carrera”.