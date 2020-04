Piden se pavimente la calle Arroyo Camémbaro

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- Habitantes de la calle Arroyo Camémbaro en la colonia Ranchos Unidos piden que su calle se pavimente, pues tienen años batallando con el problema de no tener una calle digna además de que en época de lluvias esta vialidad se convierte en charcos de agua.

Esta calle conecta con un arroyo de aguas de agua de lluvia que lleva el mismo nombre, por lo que en épocas de lluvia o de regadío tiende a correr un poco de agua por las primeras casas de la calle.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Muere hombre baleado en la Lucio Cabañas

“Si nos hemos acercado a las autoridades para que nos ayuden a pavimentar pero pues a la fecha no nos han resulto nada, esperamos que esta administración si nos ayude, ya que la verdad si hace falta que no pongan un poco de asfalto o algo que nos ayude a que la calle ya no se encharque tanto” comento Lucero Razo habitante de la calle.

La calle anteriormente era un canal de riego, sin embargo la gente poco a poco comenzó a urbanizar la orilla del mismo, pues el canal deje de tener su función, por lo que los pobladores lo convirtieron en calle pese a que una parte de él que esta frente al panteón aun corre agua en las épocas de lluvias.