Panorama incierto en venta de alfiniques

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Con motivo del repunte de la pandemia de Covid-19, comerciantes de alfeñiques temen que sus ventas disminuyan drásticamente en comparación con el año pasado, por lo que espera que en la víspera del Día de Muertos sus negocios mejoren.

Luego de que esta semana se instalaron en las inmediaciones del jardín principal, los comerciantes de alfeñiques no ven ventas favorables para tener ganancias redituables debido a que las medidas de sanidad por la pandemia como el mantener los panteones cerrados lo que ha afectado sus niveles de venta manifestó Karla Gómez, quien se dedica a esta actividad desde hace cinco años.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Cancelan Festival de Día de Muertos en la capital

Local [EN VIVO] Feria Hannover Messe 2020

Juan Ramírez vendedor de alfeñiques manifestó que “la gente no viene como ante, por lo de la sana distancia los cual pues también afecta las ventas, ya que la gente no pasa tan frecuentemente por aquí lo que también hace que no vendamos, está difícil la situación pero esperamos que para los siguientes días se arregle un poco”

“Esperamos que en los siguientes días podamos vender mejor, ya que nos instalamos desde la semana pasada y aun no hemos tenido buenas ventas como la temporada pasada. Esta pandemia si nos ha afectado mucho, por ello si tenemos el temor de no sacar lo invertido”, comentó.

Pese a que el estado se encuentra con semáforo amarillo las medias de sanitarias continúan por ello la sana distancia como protocolo de salud permanece vigente. Ante ello la afluencia de la gente en los espacios públicos aminora por lo que esto afecta a los comerciantes que vende sus productos de temporada.