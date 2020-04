No se vende igual gracias al Covid_19

VALLE DE SANTIAGO, GTO. (OEM INFORMEX).- La señora Alma Delia Chávez recorre desde temprano a las calles del municipio para poder vender sus tamales, sin embargo derivado del COVID-19 sus ventas cada día se hacen menos ya que con la anterioridad desde su casa hasta las calles del centro ya tenía varios tamales vendidos, ahora si vende cinco en el tramo es mucho pues la gente no sale a comprar.

Cada día se le hace más pesado vender sus productos la pandemia que actualmente se vive, ha mermado sus ventas ya que anteriormente acababa su día laboral alrededor de la una de la tarde, pues su producto ya se había terminado, ahora sí en todo el día se le termina ya es un gran día.

“Tengo ya más de 8 años dedicándome a vender tamales por gusto y pues por necesidad de salir adelante y mantener a mis hijos, sin embargo desde que comenzó esto del coronavirus mis ventas han ido muy malas ya que pues antes me vendía mi ollita de tamal a la una de la tarde, pero desde que inicio la cuarentena hay días que no los acabo mi venta, por lo que a mí sí me está pegando esto de quédate en tu casa, además de que yo no puedo aplicarlo pues este es mi único sustento económico para sacar a mis hijos adelante” comento Alma.

Los comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad esperan que no les afecte más en su economía, el cierre a vehículos en las principales calles del centro, pues desde este jueves las vialidades quedaran prohibidas para los conductores.